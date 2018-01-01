На Волині просять допомогти знайти крадений велосипед. ФОТО





Про це у Facebook-спільноті КовельLife написала Анна Ткачук.



Вона зазначила, що 28 липня, приблизно о 12-13 годині у дворі дубинку 4 вкрали велосипед.



Усіх, хто бачив транспорт, просять повідомитм за телефонами: 0634551869 (Анна), 0637297607 (Андрій), або 102.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі, по вулиці 1-го Грудня, вкрали велосипед марки CUBE.Про це у Facebook-спільноті КовельLife написалаВона зазначила, що 28 липня, приблизно о 12-13 годині у дворі дубинку 4 вкрали велосипед.Усіх, хто бачив транспорт, просять повідомитм за телефонами: 0634551869 (Анна), 0637297607 (Андрій), або 102.

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