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На Волині просять допомогти знайти крадений велосипед. ФОТО

На Волині просять допомогти знайти крадений велосипед. ФОТО
У Ковелі, по вулиці 1-го Грудня, вкрали велосипед марки CUBE.

Про це у Facebook-спільноті КовельLife написала Анна Ткачук.

Вона зазначила, що 28 липня, приблизно о 12-13 годині у дворі дубинку 4 вкрали велосипед.

Усіх, хто бачив транспорт, просять повідомитм за телефонами: 0634551869 (Анна), 0637297607 (Андрій), або 102.
На Волині просять допомогти знайти крадений велосипед. ФОТО

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Теги: крадіжка, Ковель, злочин
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