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У Луцьку виступив французький органіст. ФОТО

У Луцьку виступив французький органіст. ФОТО
У луцькому Кафедральному костелі святих Петра і Павла виступив французький органіст П'єр Зеворт.

Виступ відбувся 28 липня.

П’єр Зеворт – титулярний органіст готичного собору Сен-Жермен-де-л’Осеруа в місті Дурдані (Франція). Він – лауреат багатьох міжнародних конкурсів і престижних премій – зокрема консерваторії Рамо та Schola Cantorum у Парижі та в Бордо, і свою творчу діяльність поєднує з педагогічною, викладаючи музику в Дурдані, а також в Арпаоні).

Розпочався концерт із творів епохи Бароко. П’єр Зеворт зіграв два твори Франсуа Куперена – «Оферторій Великого Дійства» та «Benedictus».

Далі француз зіграв твори Сезара Франка. На суд слухачів П’єр Зеворт представив «Прелюдію, фуґу і варіацію сі мінор, опус 18».

Фінал симфонії №1, а також знамениті «Вестмінстерські дзвони», що є завершенням Третьої сюїти ор. 54, присвяченої другові Л. В’єрна – органному майстру з Лондона Генрі Віллісу, – були схвально зустрінуті слухачами концерту.

У концерті П’єра Зеворта прозвучали «Колискова на честь Луї В’єрна» П. Кошеро та «Каролінгські акламації» з «Середньовічної сюїти» Ж. Лангле.

Завершилась програма фінальною Токатою з симфонії для органа №5 Шарля-Марі Відора (1844–1937).

Текст: Ігор БЕРЕСТЮК
У Луцьку виступив французький органіст. ФОТО
У Луцьку виступив французький органіст. ФОТО
У Луцьку виступив французький органіст. ФОТО
У Луцьку виступив французький органіст. ФОТО

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Теги: орган, Луцьк, концерт, костел
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