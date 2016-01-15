У Луцьку виступив французький органіст. ФОТО
Сьогодні, 10:12
У луцькому Кафедральному костелі святих Петра і Павла виступив французький органіст П'єр Зеворт.
Виступ відбувся 28 липня.
П’єр Зеворт – титулярний органіст готичного собору Сен-Жермен-де-л’Осеруа в місті Дурдані (Франція). Він – лауреат багатьох міжнародних конкурсів і престижних премій – зокрема консерваторії Рамо та Schola Cantorum у Парижі та в Бордо, і свою творчу діяльність поєднує з педагогічною, викладаючи музику в Дурдані, а також в Арпаоні).
Розпочався концерт із творів епохи Бароко. П’єр Зеворт зіграв два твори Франсуа Куперена – «Оферторій Великого Дійства» та «Benedictus».
Далі француз зіграв твори Сезара Франка. На суд слухачів П’єр Зеворт представив «Прелюдію, фуґу і варіацію сі мінор, опус 18».
Фінал симфонії №1, а також знамениті «Вестмінстерські дзвони», що є завершенням Третьої сюїти ор. 54, присвяченої другові Л. В’єрна – органному майстру з Лондона Генрі Віллісу, – були схвально зустрінуті слухачами концерту.
У концерті П’єра Зеворта прозвучали «Колискова на честь Луї В’єрна» П. Кошеро та «Каролінгські акламації» з «Середньовічної сюїти» Ж. Лангле.
Завершилась програма фінальною Токатою з симфонії для органа №5 Шарля-Марі Відора (1844–1937).
Текст: Ігор БЕРЕСТЮК
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Виступ відбувся 28 липня.
П’єр Зеворт – титулярний органіст готичного собору Сен-Жермен-де-л’Осеруа в місті Дурдані (Франція). Він – лауреат багатьох міжнародних конкурсів і престижних премій – зокрема консерваторії Рамо та Schola Cantorum у Парижі та в Бордо, і свою творчу діяльність поєднує з педагогічною, викладаючи музику в Дурдані, а також в Арпаоні).
Розпочався концерт із творів епохи Бароко. П’єр Зеворт зіграв два твори Франсуа Куперена – «Оферторій Великого Дійства» та «Benedictus».
Далі француз зіграв твори Сезара Франка. На суд слухачів П’єр Зеворт представив «Прелюдію, фуґу і варіацію сі мінор, опус 18».
Фінал симфонії №1, а також знамениті «Вестмінстерські дзвони», що є завершенням Третьої сюїти ор. 54, присвяченої другові Л. В’єрна – органному майстру з Лондона Генрі Віллісу, – були схвально зустрінуті слухачами концерту.
У концерті П’єра Зеворта прозвучали «Колискова на честь Луї В’єрна» П. Кошеро та «Каролінгські акламації» з «Середньовічної сюїти» Ж. Лангле.
Завершилась програма фінальною Токатою з симфонії для органа №5 Шарля-Марі Відора (1844–1937).
Текст: Ігор БЕРЕСТЮК
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