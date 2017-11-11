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«Вони зомбовані», – декламатор вірша Шевченка у Володимирі про прихожан УПЦ МП

«Вони зомбовані», – декламатор вірша Шевченка у Володимирі про прихожан УПЦ МП
Волинянин Дмитро Себій, котрий продекламував вірш Шевченка у Володимирі-Волинському, поділився думками про те, чому прихожани і священики УПЦ МП покинули святкові заходи.

Про це він розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.

Нагадаємо, зранку, 28-го липня, у парку "Слов’янський" біля пам’ятника князю Володимиру зібралися священики міста для святкової літургії. Однак святкування закінчилося неочікувано, адже прихожани та священики Успенського собору обурилися віршу, який вийшов цитувати житель міста Дмитро Себій.

За словами Дмитра Себія, він вирішив продекламувати вірш Тараса Шевченка «І мертвим, і живим» під час святкових заходів у Володимирі-Волинському, аби «розкрити нутро прихожан».

«Вони маскуються, а цей вірш їх налякав. Я перед тим зустрічався з ними і вони казали, що українці зробили з венерично хворого п’яного бабника національного пророка. Така ідеологія московської політики. Казали, що немає української мови, держави, культури і немає такого народу. Я вирішив привселюдно продекламувати вірш», - зазначив волинянин.

Дмитро Себій вважає, що священики і прихожани УПЦ МП покинули святкування за вказівкою.

«Там є чітка дисципліна. Хтось дав наказ йти. Вони побоялися, що я почну вивертати кожуха, а вони, як міль, розлетяться. Вони бояться правди. Вони зомбовані. Їм треба відкрити очі і прочистити вуха», - наголосив борець за незалежність України.

Інші ж присутні під час урочистостей підтримали Дмитра Себія оплесками. Зараз до чоловіка підходять і дякують за відважний крок.


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Теги: вірш Шевченка, скандал, Дмитро Себій, Володимир-Волинський, вибір редактора
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