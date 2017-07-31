Повідомили, скільки волинян постраждали від торгівлі людьми
Сьогодні, 13:48
Протягом останніх трьох років офіційний статус осіб, які постраждали від торгівлі людьми, надали 26 волинянам.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів юрист громадської організації «Волинські перспективи» Віктор Вальчук.
Таким чином, 26 волинян отримали статус постраждалих від торгівлі людьми від департаменту соціальної політики Волинської ОДА із 2015 року.
«18 осіб - це була трудова експлуатація, і 8 осіб - це була сексуальна експлуатація. Із осіб, які зазнали трудової експлуатації, статус надали навіть учаснику АТО - військовополоненому, який був у полоні на Донбасі», - розповів Вальчук.
Нагадаємо, 30 липня, у Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, у Луцьку влаштували акцію «Лабіринт можливостей». Лучанам та гостям міста розповіли про небезпеки виїзду за кордон та на що варто звертати увагу, шукаючи там роботу.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів юрист громадської організації «Волинські перспективи» Віктор Вальчук.
Таким чином, 26 волинян отримали статус постраждалих від торгівлі людьми від департаменту соціальної політики Волинської ОДА із 2015 року.
«18 осіб - це була трудова експлуатація, і 8 осіб - це була сексуальна експлуатація. Із осіб, які зазнали трудової експлуатації, статус надали навіть учаснику АТО - військовополоненому, який був у полоні на Донбасі», - розповів Вальчук.
Нагадаємо, 30 липня, у Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, у Луцьку влаштували акцію «Лабіринт можливостей». Лучанам та гостям міста розповіли про небезпеки виїзду за кордон та на що варто звертати увагу, шукаючи там роботу.
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