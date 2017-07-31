Повідомили, скільки волинян постраждали від торгівлі людьми

Протягом останніх трьох років офіційний статус осіб, які постраждали від торгівлі людьми, надали 26 волинянам.Про це у коментарірозповів юрист громадської організації «Волинські перспективи»Таким чином, 26 волинян отримали статус постраждалих від торгівлі людьми від департаменту соціальної політики Волинської ОДА із 2015 року.«18 осіб - це була трудова експлуатація, і 8 осіб - це була сексуальна експлуатація. Із осіб, які зазнали трудової експлуатації, статус надали навіть учаснику АТО - військовополоненому, який був у полоні на Донбасі», - розповів Вальчук.Нагадаємо, 30 липня, у Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, у Луцьку«Лабіринт можливостей». Лучанам та гостям міста розповіли про небезпеки виїзду за кордон та на що варто звертати увагу, шукаючи там роботу.