У Володимирі-Волинському фура перегородила тротуар. ФОТО
Сьогодні, 14:46
У Володимирі-Волинському вантажний автомобіль припаркувався на тротуарі.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав секретар міської ради Володимира-Волинського Олег Свідерський.
«– Як ви сюди попали? – Та ми розгружаємось...
Обуренню немає меж! Та ми ж ці тротуари не для вантажних авто робили», – написав він.
Чоловік зазначив, що максимально можливе покарання – 255 гривень.
«Тут вкрай необхідні обмежувачі паркування вздовж тротуару», - резюмує Олег Свідерський.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав секретар міської ради Володимира-Волинського Олег Свідерський.
«– Як ви сюди попали? – Та ми розгружаємось...
Обуренню немає меж! Та ми ж ці тротуари не для вантажних авто робили», – написав він.
Чоловік зазначив, що максимально можливе покарання – 255 гривень.
«Тут вкрай необхідні обмежувачі паркування вздовж тротуару», - резюмує Олег Свідерський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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