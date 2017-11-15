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У Володимирі-Волинському фура перегородила тротуар. ФОТО

У Володимирі-Волинському фура перегородила тротуар. ФОТО
У Володимирі-Волинському вантажний автомобіль припаркувався на тротуарі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав секретар міської ради Володимира-Волинського Олег Свідерський.

«– Як ви сюди попали? – Та ми розгружаємось...

Обуренню немає меж! Та ми ж ці тротуари не для вантажних авто робили», – написав він.

Чоловік зазначив, що максимально можливе покарання – 255 гривень.

«Тут вкрай необхідні обмежувачі паркування вздовж тротуару», - резюмує Олег Свідерський.
У Володимирі-Волинському фура перегородила тротуар. ФОТО
У Володимирі-Волинському фура перегородила тротуар. ФОТО

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Теги: автохам, паркування, Володимир-Волинський
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