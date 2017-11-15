У Володимирі-Волинському фура перегородила тротуар. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Facebook написав секретар міської ради Володимира-Волинського Олег Свідерський.



«– Як ви сюди попали? – Та ми розгружаємось...



Обуренню немає меж! Та ми ж ці тротуари не для вантажних авто робили», – написав він.



Чоловік зазначив, що максимально можливе покарання – 255 гривень.



«Тут вкрай необхідні обмежувачі паркування вздовж тротуару», - резюмує Олег Свідерський.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському вантажний автомобіль припаркувався на тротуарі.Про це на своїй сторінці у Facebook написав секретар міської ради Володимира-Волинського«– Як ви сюди попали? – Та ми розгружаємось...Обуренню немає меж! Та ми ж ці тротуари не для вантажних авто робили», – написав він.Чоловік зазначив, що максимально можливе покарання – 255 гривень.«Тут вкрай необхідні обмежувачі паркування вздовж тротуару», - резюмує Олег Свідерський.

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