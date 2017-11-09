Черепахи, лебеді, лелеки: краса Цуманської пущі. ФОТО

У природному парку "Цуманська Пуща", що на Волині, шукали рідкісних тварин та рослин.26 липня відбувся одноденний комплексний виїзд працівників Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» у східні його околиці, - повідомили у природному парку.Територію обстежили, щоб перевірити, чи живуть там рослини та тварини, що занесені до Червоної книги України.Так, оглянули ставок «Океан», що знаходиться в с. Берестяни, і визначили, що він є цікавим об’єктом, який може використовуватися для екскурсійної діяльності.На даний момент велика частина плеса заросла лататтям білим та горіхом водяним, який занесений до Червоної книги України.Також на ставку можна спостерігати за черепахою болотною, лебедем шипуном, чепурою великою, лискою, крижнем, мартином звичайним та лунем очеретяним, що є цікавинкою для еколого-освітньої роботи.