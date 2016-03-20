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У Луцьку – аварія. ФОТО

У Луцьку – аварія. ФОТО
У Луцьку на вулиці Конякіна, сталася аварія.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

ДТП трапилася поблизу ТЦ «Варшавський», відразу за пішохідним переходом.

Автомобіль Audi зазнав значних механічних пошкоджень.

На місці працюють 2 екіпажі патрульної поліції.

Деталі – згодом.
У Луцьку – аварія. ФОТО
У Луцьку – аварія. ФОТО
У Луцьку – аварія. ФОТО
У Луцьку – аварія. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк, Конякіна
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