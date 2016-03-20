У Луцьку – аварія. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



ДТП трапилася поблизу ТЦ «Варшавський», відразу за пішохідним переходом.



Автомобіль Audi зазнав значних механічних пошкоджень.



На місці працюють 2 екіпажі патрульної поліції.



Деталі – згодом.



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