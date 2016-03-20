У Луцьку – аварія. ФОТО
Сьогодні, 15:44
У Луцьку на вулиці Конякіна, сталася аварія.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
ДТП трапилася поблизу ТЦ «Варшавський», відразу за пішохідним переходом.
Автомобіль Audi зазнав значних механічних пошкоджень.
На місці працюють 2 екіпажі патрульної поліції.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
ДТП трапилася поблизу ТЦ «Варшавський», відразу за пішохідним переходом.
Автомобіль Audi зазнав значних механічних пошкоджень.
На місці працюють 2 екіпажі патрульної поліції.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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