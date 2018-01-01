На трасі Львів-Луцьк – аварія: постраждало 7 людей. ВІДЕО
Сьогодні, 16:38
Між селами Журавники Волинської області та Стоянів Львівської області зіткнулися легковик та мінівен.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Ігор Зінкевич.
Він зазначив, що біла Skoda Octavia, орієнтовно виїхавши на зустрічну смугу, зіткнулася з Volkswagen Transporter.
В Skoda знаходилось 3 дорослих особи та одна малолітня дитина. В автомобілі Volkswagen знаходилось дев'ятеро осіб, один з них громадянин Республіки Італія.
Ігор Зінкевич зазначив, що попередньо у Skoda потерпілих немає, у мінівена - 7 постраждалих.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Ігор Зінкевич.
Він зазначив, що біла Skoda Octavia, орієнтовно виїхавши на зустрічну смугу, зіткнулася з Volkswagen Transporter.
В Skoda знаходилось 3 дорослих особи та одна малолітня дитина. В автомобілі Volkswagen знаходилось дев'ятеро осіб, один з них громадянин Республіки Італія.
Ігор Зінкевич зазначив, що попередньо у Skoda потерпілих немає, у мінівена - 7 постраждалих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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