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На трасі Львів-Луцьк – аварія: постраждало 7 людей. ВІДЕО

На трасі Львів-Луцьк – аварія: постраждало 7 людей. ВІДЕО
Між селами Журавники Волинської області та Стоянів Львівської області зіткнулися легковик та мінівен.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Ігор Зінкевич.

Він зазначив, що біла Skoda Octavia, орієнтовно виїхавши на зустрічну смугу, зіткнулася з Volkswagen Transporter.

В Skoda знаходилось 3 дорослих особи та одна малолітня дитина. В автомобілі Volkswagen знаходилось дев'ятеро осіб, один з них громадянин Республіки Італія.

Ігор Зінкевич зазначив, що попередньо у Skoda потерпілих немає, у мінівена - 7 постраждалих.

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Теги: аварія, ДТП
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