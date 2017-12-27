Засудили волинянина, який торгував патронами

Волинянина, який викрав металеву рейку, а потім намагався продати знайдені на сміттєзвалищі патрони, ув'язнили на 4 роки.Про це йдеться у вироку Старовижівського райсуду від 23 липня.Чоловік вже був засуджений за крадіжку. У середині серпня 2017 року він викрав металеву рейку довжиною 4 метри, закріпив її на велосипеді та вивіз на своє подвір'я, щоб потім продати. А вже у лютому 2018 року року чоловік на сміттєзвалищі поблизу райцентру знайшов 54 патрони, які знаходилися у чорному поліетиленовому пакеті. Зловмисник привласнив боєприпаси, і за кілька годин намагався збути їх поблизу автомийки у Старій Вижівці.У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав, та просив його суворо не карати. Зрештою, суд визнав чоловіка винним в інкримінованих йому правопорушеннях та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 4 роки.