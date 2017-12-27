вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Засудили волинянина, який торгував патронами

Засудили волинянина, який торгував патронами
Волинянина, який викрав металеву рейку, а потім намагався продати знайдені на сміттєзвалищі патрони, ув'язнили на 4 роки.

Про це йдеться у вироку Старовижівського райсуду від 23 липня.

Чоловік вже був засуджений за крадіжку. У середині серпня 2017 року він викрав металеву рейку довжиною 4 метри, закріпив її на велосипеді та вивіз на своє подвір'я, щоб потім продати. А вже у лютому 2018 року року чоловік на сміттєзвалищі поблизу райцентру знайшов 54 патрони, які знаходилися у чорному поліетиленовому пакеті. Зловмисник привласнив боєприпаси, і за кілька годин намагався збути їх поблизу автомийки у Старій Вижівці.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав, та просив його суворо не карати. Зрештою, суд визнав чоловіка винним в інкримінованих йому правопорушеннях та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 4 роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: набої, вирок, суд, крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вони зомбовані», – декламатор вірша Шевченка у Володимирі про прихожан УПЦ МП
Велична і похмура краса: луцькі ріки перед грозою. ФОТО
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Підприємці розповіли, яких втрат зазнали через пожежу у Рожищі. ВІДЕО
Сьогодні, 18:17
У Луцьку вшанують пам’ять Лесі Українки
Сьогодні, 18:15
Засудили волинянина, який торгував патронами
Сьогодні, 18:01
Яким був центр Луцька 70 років тому
Сьогодні, 17:56
На Волині чоловік обікрав хату лучанки
Сьогодні, 17:43
Схожі новини
Вдарив, а тоді «обчистив»: на Волині засудили крадія Вдарив, а тоді «обчистив»: на Волині засудили крадія
11 червень, 14:00
Засудили волинянина, який викрав з автівок і квартир майна на 177 тисяч Засудили волинянина, який викрав з автівок і квартир майна на 177 тисяч
20 лютий, 17:52
Засудили волинянина, що вдерся у будинок і викрав телевізор та «ювелірку» Засудили волинянина, що вдерся у будинок і викрав телевізор та «ювелірку»
27 грудень, 2017, 10:32
Засудили волинян, які викрали плити з Братської могили воїнів Засудили волинян, які викрали плити з Братської могили воїнів
29 листопад, 2017, 17:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Черепахи, лебеді, лелеки: краса Цуманської пущі. ФОТО
Сьогодні, 18:51
 0
Жителя Рівненської області кинули з житлом на Світязі
Сьогодні, 18:45
 0
Історія гордого Мурчика, або Як чорний кіт потрапив у луцький монастир
Сьогодні, 18:38
 0
На Світязі загубилася дитина
Сьогодні, 18:31
 0
Смертельний заплив: у волинському озері втопився чоловік
Сьогодні, 18:26
 0
Медіа
відео
1/8