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Савченко запропонував заборонити виїзд за кордон керівнику ДП «Волиньвугілля»

Савченко запропонував заборонити виїзд за кордон керівнику ДП «Волиньвугілля»
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко запропонував заборонити виїзд за кордон керівнику ДП «Волиньвугілля» Андрію Пилипюку.

Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.

Заступник начальника головного територіального управління юстиції Сергій Філюк розповів, що протягом січня-червня на виконанні перебувало 165 виконавчих документів на 3,8 мільйона гривень про стягнення заборгованості із заробітної плати. Нині виплатили стягнень на 1,5 мільйона гривень.

Найбільшими боржниками є ДП «Волиньвугілля», - понад 1 мільйон гривень, шахта №1 – 641 тисяча гривень. Як повідомив Сергій Філюк, на копальні хочуть продати обладнання, аби погасити заборгованість.

«Треба продати майно ДП «Волиньвугілля», а не шахти, бо де будуть люди працювати?» - наголосив голова ОДА Олександр Савченко.

Також він запропонував обмежити виїзд за кордон керівнику підприємства Андрію Пилипюку.

«Я їх називаю негідниками, хай подають в суд. Але вони ображають людей і не виплачують зарплату», - заявив очільник краю.

Однак Сергій Філюк повідомив, що виїзд за кордон можна обмежити лише тим, хто не платить аліменти.

«У всіх повинна горіти земля під ногами. У всіх, хто ображає людей. Тим паче шахтарів, які працюють в нелюдських умовах. Ви повинні робити все для вирішення ситуації», - додав Савченко.

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Теги: Волиньвугілля, Олександр Савченко, шахтарі
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