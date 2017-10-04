Савченко запропонував заборонити виїзд за кордон керівнику ДП «Волиньвугілля»
Сьогодні, 10:23
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко запропонував заборонити виїзд за кордон керівнику ДП «Волиньвугілля» Андрію Пилипюку.
Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.
Заступник начальника головного територіального управління юстиції Сергій Філюк розповів, що протягом січня-червня на виконанні перебувало 165 виконавчих документів на 3,8 мільйона гривень про стягнення заборгованості із заробітної плати. Нині виплатили стягнень на 1,5 мільйона гривень.
Найбільшими боржниками є ДП «Волиньвугілля», - понад 1 мільйон гривень, шахта №1 – 641 тисяча гривень. Як повідомив Сергій Філюк, на копальні хочуть продати обладнання, аби погасити заборгованість.
«Треба продати майно ДП «Волиньвугілля», а не шахти, бо де будуть люди працювати?» - наголосив голова ОДА Олександр Савченко.
Також він запропонував обмежити виїзд за кордон керівнику підприємства Андрію Пилипюку.
«Я їх називаю негідниками, хай подають в суд. Але вони ображають людей і не виплачують зарплату», - заявив очільник краю.
Однак Сергій Філюк повідомив, що виїзд за кордон можна обмежити лише тим, хто не платить аліменти.
«У всіх повинна горіти земля під ногами. У всіх, хто ображає людей. Тим паче шахтарів, які працюють в нелюдських умовах. Ви повинні робити все для вирішення ситуації», - додав Савченко.
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Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.
Заступник начальника головного територіального управління юстиції Сергій Філюк розповів, що протягом січня-червня на виконанні перебувало 165 виконавчих документів на 3,8 мільйона гривень про стягнення заборгованості із заробітної плати. Нині виплатили стягнень на 1,5 мільйона гривень.
Найбільшими боржниками є ДП «Волиньвугілля», - понад 1 мільйон гривень, шахта №1 – 641 тисяча гривень. Як повідомив Сергій Філюк, на копальні хочуть продати обладнання, аби погасити заборгованість.
«Треба продати майно ДП «Волиньвугілля», а не шахти, бо де будуть люди працювати?» - наголосив голова ОДА Олександр Савченко.
Також він запропонував обмежити виїзд за кордон керівнику підприємства Андрію Пилипюку.
«Я їх називаю негідниками, хай подають в суд. Але вони ображають людей і не виплачують зарплату», - заявив очільник краю.
Однак Сергій Філюк повідомив, що виїзд за кордон можна обмежити лише тим, хто не платить аліменти.
«У всіх повинна горіти земля під ногами. У всіх, хто ображає людей. Тим паче шахтарів, які працюють в нелюдських умовах. Ви повинні робити все для вирішення ситуації», - додав Савченко.
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