У Луцьку просять встановити світлофор на проблемному перехресті

У Луцьку просять встановити світлофор на перехресті вулиць Електроапаратної та Рівненської.Відповідну петицію зареєструвавВін зазначає, що присутній лише пішохідний перехід, який викликає непорозуміння між водіями та пішоходами.«Оскільки для того, щоб пішохід перейшов дану вулицю і дотримався правил дорожнього руху, а саме, впевнився в безпеці свого виходу на дорогу, йому потрібно дивитися в трьох напрямках, а це доволі непросто і може створювати аварійні ситуації», - наголошує лучанин.