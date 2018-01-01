У страшній аварії на трасі Луцьк-Львів постраждало 7 волинян

Оприлюднили список та діагнози людей, які постраждали у аварії на межі Волинської та Львівської областей.Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.Нагадаємо, страшна аварія трапилася 30 липня, близько 15:00.Водій автомобіля «Skoda Superb 2.0 TDI», мешканець м. Ужгород, Закарпатської області, 1959 року народження, на автодорозі Н-17 сполученням «Львів-Луцьк» (69 км в напрямку м. Львів, поблизу с.Стоянів, Радехівського району), не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем «Volkswagen Transporter», яким керував лучанин 1980 року народження.Внаслідок ДТП водій та пасажири «Volkswagen Transporter» (9 чоловік), отримали тілесні ушкодження, а саме:- мешканка Луцька 1965 року народження, діагноз: закритий перелом кісток тазу, забій поперекового відділу хребта, забій грудної клітки зліва, садно обличчя зліва, госпіталізована до Радехівської ЦРЛ;- мешканка Луцька 1965 року народження, діагноз: закритий перелом ребер, госпіталізована до Радехівської ЦРЛ;- громадянин Республіки Італія 1941 року народження, діагноз: ЧМТ, скальпована рана тімяної ділянки голови справа, закритий перелом правого і лівого плеча, госпіталізований до Радехівської ЦРЛ;- мешканець села Тіверці, Волинської обл., 1987 року народження, діагноз: забій грудної клітки, вивих лівого плеча, госпіталізований до Горохівської ЦРЛ;- мешканка села Тіверці, Волинської обл., 1994 року народження, діагноз: струс головного мозку, забій грудної клітки, перелом ребер зліва, закритий перелом лівого стегна, госпіталізована до Горохівської ЦРЛ;- мешканець Луцька, 1980 року народження, діагноз: ЗЧМТ, струс головного мозку, забійно-склепова рана тім’яної ділянки голови, закритий перелом ребер зліва, госпіталізований до Горохівської ЦРЛ;- мешканець Луцька, 1995 року народження, діагноз: ЗЧМТ, струс головного мозку, забійно-рвана рана правого стегна, різана рана в ділянці ліктя та кисті лівої руки, госпіталізований до Горохівської ЦРЛ;- мешканка села Тіверці, Волинської обл., 1968 року народження, діагноз: ЗЧМТ, струс головного мозку, гематома лівого ока, забійна травма шийного і грудного відділу хребта, госпіталізована до Горохівської ЦРЛ;- мешканка Ужгорода, 1963 року народження, діагноз: закритий перелом верхнього зап’ястя лівої гомілки, від госпіталізації відмовилася.Причини та обставини події встановлюються.