Повідомили, чи готова Волинь до зими

Розповіли про підготовку господарств Волинської області до осінньо-зимового періоду.Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.В.о. начальника управління ЖКГрозповіла, що на 44 % до холодного сезону підготували житловий фонд.Найгірша ситуація в Любешівському, Рожищенському, Володимир-Волинському, Горохівському районах. На 49 % підготували до зими котельні. На 53 % готове каналізаційне господарство. Також підготували 30 одиниць техніки з 57 запланованих, 6,1 тисячі тонн посипкових матеріалів із 12 тисяч тонн запланованих. Жодної тонни не заготовили у Володимир-Волинському, Любешівському, Ратнівському районах.