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Повідомили, чи готова Волинь до зими

Повідомили, чи готова Волинь до зими
Розповіли про підготовку господарств Волинської області до осінньо-зимового періоду.

Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.

В.о. начальника управління ЖКГ Світлана Приступа розповіла, що на 44 % до холодного сезону підготували житловий фонд.

Найгірша ситуація в Любешівському, Рожищенському, Володимир-Волинському, Горохівському районах. На 49 % підготували до зими котельні. На 53 % готове каналізаційне господарство. Також підготували 30 одиниць техніки з 57 запланованих, 6,1 тисячі тонн посипкових матеріалів із 12 тисяч тонн запланованих. Жодної тонни не заготовили у Володимир-Волинському, Любешівському, Ратнівському районах.

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Теги: Волинь, підгототка, зима
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