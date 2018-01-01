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Олександр Савченко поставив «незадовільно» начальнику управління ЖКГ

Олександр Савченко поставив «незадовільно» начальнику управління ЖКГ
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко незадовільно оцінив роботу в.о. начальника управління ЖКГ Світлани Приступи.

Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.

Так, під час наради Світлана Приступа доповідала про підготовку господарств краю до осінньо-зимового періоду. Натомість Олександр Савченко декілька разів просив посадовицю «не тараторити» і називати важливі цифри.

«Є скарги про те, що села лишаються без електрики. Дерева незрубані, а там лінія низьковольтна йде. Ніхто нічого не робить, хоч я вже й давно дав розпорядження за цим слідкувати. Хочете санкцій? Будуть застосовані. Ніхто нічого не зрізає, санітарних зон не готує», - обурився очільник Волині.

Він поставив в.о начальника управління ЖКГ «незадовільно».
«Незалік. Я не приймаю вашу роботу. Вона безбарвна і беземоційна. Дуже погано», - додав він.

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Теги: Олександр Савченко
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