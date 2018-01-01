Олександр Савченко поставив «незадовільно» начальнику управління ЖКГ

Голова Волинської ОДАнезадовільно оцінив роботу в.о. начальника управління ЖКГПро це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.Так, під час наради Світлана Приступа доповідала про підготовку господарств краю до осінньо-зимового періоду. Натомість Олександр Савченко декілька разів просив посадовицю «не тараторити» і називати важливі цифри.«Є скарги про те, що села лишаються без електрики. Дерева незрубані, а там лінія низьковольтна йде. Ніхто нічого не робить, хоч я вже й давно дав розпорядження за цим слідкувати. Хочете санкцій? Будуть застосовані. Ніхто нічого не зрізає, санітарних зон не готує», - обурився очільник Волині.Він поставив в.о начальника управління ЖКГ «незадовільно».«Незалік. Я не приймаю вашу роботу. Вона безбарвна і беземоційна. Дуже погано», - додав він.