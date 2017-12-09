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На волинських дорогах поставлять 19 камер

На волинських дорогах поставлять 19 камер
На дорогах державного значення, що пролягають через Волинь, встановлять камери відеоспостереження.

Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.

Начальник Служби автомобільних доріг в області Анатолій Посполітак повідомив, що на дорогах встановлять 19 камер.

Зокрема, на відрізках до Нововолинська та Львова.

«Ми встановимо камери, щоб бачити і моніторити ситуацію для уникнення негативних ситуацій», - додав Посполітак.

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Теги: дороги, камери, безпека
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