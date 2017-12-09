На волинських дорогах поставлять 19 камер





Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.



Начальник Служби автомобільних доріг в області Анатолій Посполітак повідомив, що на дорогах встановлять 19 камер.



Зокрема, на відрізках до Нововолинська та Львова.



«Ми встановимо камери, щоб бачити і моніторити ситуацію для уникнення негативних ситуацій», - додав Посполітак.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На дорогах державного значення, що пролягають через Волинь, встановлять камери відеоспостереження.Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.Начальник Служби автомобільних доріг в областіповідомив, що на дорогах встановлять 19 камер.Зокрема, на відрізках до Нововолинська та Львова.«Ми встановимо камери, щоб бачити і моніторити ситуацію для уникнення негативних ситуацій», - додав Посполітак.

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