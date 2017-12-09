На волинських дорогах поставлять 19 камер
Сьогодні, 11:15
На дорогах державного значення, що пролягають через Волинь, встановлять камери відеоспостереження.
Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.
Начальник Служби автомобільних доріг в області Анатолій Посполітак повідомив, що на дорогах встановлять 19 камер.
Зокрема, на відрізках до Нововолинська та Львова.
«Ми встановимо камери, щоб бачити і моніторити ситуацію для уникнення негативних ситуацій», - додав Посполітак.
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Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.
Начальник Служби автомобільних доріг в області Анатолій Посполітак повідомив, що на дорогах встановлять 19 камер.
Зокрема, на відрізках до Нововолинська та Львова.
«Ми встановимо камери, щоб бачити і моніторити ситуацію для уникнення негативних ситуацій», - додав Посполітак.
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На волинських дорогах поставлять 19 камер
Сьогодні, 11:15