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На Волині крадуть навіть кабелі під напругою

На Волині крадуть навіть кабелі під напругою
На Волині почастішали крадіжки майна «Волиньобленерго».

Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.

Генеральний директор ПрАТ «Волиньобленерго» Володимир Купчак повідомив, що за півроку викрали 6 кілометрів кабелів.
«Умудряються красти проводи під напругою, електроопори, трансформаторну оливу. Поліція розслідує факти, однак поки результатів немає», - зауважив він.

За словами Володимира Купчака, трансформаторну оливу використовують у різних цілях, зокрема, бурштинокопачі. Тільки у Старій Вижівці зафіксували факт крадіжки 2,5 тонн оливи. Гендиректор «Волиньобленерго» не виключає, що працівники підприємства задіяні у бандах крадіїв.

«Найдіть дачу керівника і відключіть показово. Тоді перестануть красти», - сказав голова ОДА Олександр Савченко.

Також очільник краю запропонував встановити спеціальні датчики, аби оперативного реагувати на крадіжки.

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Теги: кабель, крадіжка, Волинь, Савченко, Купчак
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