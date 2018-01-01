На Волині крадуть навіть кабелі під напругою

На Волині почастішали крадіжки майна «Волиньобленерго».Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.Генеральний директор ПрАТ «Волиньобленерго»повідомив, що за півроку викрали 6 кілометрів кабелів.«Умудряються красти проводи під напругою, електроопори, трансформаторну оливу. Поліція розслідує факти, однак поки результатів немає», - зауважив він.За словами Володимира Купчака, трансформаторну оливу використовують у різних цілях, зокрема, бурштинокопачі. Тільки у Старій Вижівці зафіксували факт крадіжки 2,5 тонн оливи. Гендиректор «Волиньобленерго» не виключає, що працівники підприємства задіяні у бандах крадіїв.«Найдіть дачу керівника і відключіть показово. Тоді перестануть красти», - сказав голова ОДАТакож очільник краю запропонував встановити спеціальні датчики, аби оперативного реагувати на крадіжки.