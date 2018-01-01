На Волині крадуть навіть кабелі під напругою
Сьогодні, 11:54
На Волині почастішали крадіжки майна «Волиньобленерго».
Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.
Генеральний директор ПрАТ «Волиньобленерго» Володимир Купчак повідомив, що за півроку викрали 6 кілометрів кабелів.
«Умудряються красти проводи під напругою, електроопори, трансформаторну оливу. Поліція розслідує факти, однак поки результатів немає», - зауважив він.
За словами Володимира Купчака, трансформаторну оливу використовують у різних цілях, зокрема, бурштинокопачі. Тільки у Старій Вижівці зафіксували факт крадіжки 2,5 тонн оливи. Гендиректор «Волиньобленерго» не виключає, що працівники підприємства задіяні у бандах крадіїв.
«Найдіть дачу керівника і відключіть показово. Тоді перестануть красти», - сказав голова ОДА Олександр Савченко.
Також очільник краю запропонував встановити спеціальні датчики, аби оперативного реагувати на крадіжки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.
Генеральний директор ПрАТ «Волиньобленерго» Володимир Купчак повідомив, що за півроку викрали 6 кілометрів кабелів.
«Умудряються красти проводи під напругою, електроопори, трансформаторну оливу. Поліція розслідує факти, однак поки результатів немає», - зауважив він.
За словами Володимира Купчака, трансформаторну оливу використовують у різних цілях, зокрема, бурштинокопачі. Тільки у Старій Вижівці зафіксували факт крадіжки 2,5 тонн оливи. Гендиректор «Волиньобленерго» не виключає, що працівники підприємства задіяні у бандах крадіїв.
«Найдіть дачу керівника і відключіть показово. Тоді перестануть красти», - сказав голова ОДА Олександр Савченко.
Також очільник краю запропонував встановити спеціальні датчики, аби оперативного реагувати на крадіжки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині три села залишаться без газу
Сьогодні, 11:55
На Волині крадуть навіть кабелі під напругою
Сьогодні, 11:54
Буревій залишив без світла 15 сіл на Волині
Сьогодні, 11:43