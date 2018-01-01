Аварія у Луцьку: зіткнулись Renault і BMW. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Інцидент трапився сьогодні, 31 липня, близько 13 год. На місці події працюють 2 екіпажі патрульної поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Шопена трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі Renault і BMW на іноземній реєстрації.Про цеповідомили очевидці події.Інцидент трапився сьогодні, 31 липня, близько 13 год. На місці події працюють 2 екіпажі патрульної поліції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію