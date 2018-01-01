вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Аварія у Луцьку: зіткнулись Renault і BMW. ФОТО

Аварія у Луцьку: зіткнулись Renault і BMW. ФОТО
У Луцьку на вулиці Шопена трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі Renault і BMW на іноземній реєстрації.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Інцидент трапився сьогодні, 31 липня, близько 13 год. На місці події працюють 2 екіпажі патрульної поліції.

Аварія у Луцьку: зіткнулись Renault і BMW. ФОТО
Аварія у Луцьку: зіткнулись Renault і BMW. ФОТО
Аварія у Луцьку: зіткнулись Renault і BMW. ФОТО
Аварія у Луцьку: зіткнулись Renault і BMW. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Луцьк, Шопена
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вони зомбовані», – декламатор вірша Шевченка у Володимирі про прихожан УПЦ МП
Велична і похмура краса: луцькі ріки перед грозою. ФОТО
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Це нісенітниця, - голова Волинської ОДА «відчитав» посадовця
Сьогодні, 14:02
На Волинь не пускатимуть «чуже» сміття
Сьогодні, 13:40
Аварія у Луцьку: зіткнулись Renault і BMW. ФОТО
Сьогодні, 13:35
У водія Hummer, який на смерть збив дівчинку, через суд відібрали біологічні зразки
Сьогодні, 13:20
У волинянина поліція знайшла набої
Сьогодні, 13:02
Схожі новини
У Луцьку через аварію – тягучка. ФОТО У Луцьку через аварію – тягучка. ФОТО
Сьогодні, 09:37
У Луцьку – аварія. ФОТО У Луцьку – аварія. ФОТО
30 липень, 15:44
У Луцьку авто на смерть збило чоловіка У Луцьку авто на смерть збило чоловіка
29 липень, 09:29
Аварія у Луцьку: зіткнулись Volkswagen і Mercedes. ФОТО Аварія у Луцьку: зіткнулись Volkswagen і Mercedes. ФОТО
27 липень, 17:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Не конкурс, а імітація, - депутат про вибір директора школи Луцькрадою
Сьогодні, 14:42
 0
На Волині судитимуть в'язня, який «замінував» депо
Сьогодні, 14:40
 0
У Бердянську застрелили відомого активіста
Сьогодні, 14:29
 0
У Нововолинську в мерії діятиме пропускний режим
Сьогодні, 14:08
 0
Це нісенітниця, - голова Волинської ОДА «відчитав» посадовця
Сьогодні, 14:02
 0
Медіа
відео
1/8