Аварія у Луцьку: зіткнулись Renault і BMW. ФОТО
Сьогодні, 13:35
У Луцьку на вулиці Шопена трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі Renault і BMW на іноземній реєстрації.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Інцидент трапився сьогодні, 31 липня, близько 13 год. На місці події працюють 2 екіпажі патрульної поліції.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Інцидент трапився сьогодні, 31 липня, близько 13 год. На місці події працюють 2 екіпажі патрульної поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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