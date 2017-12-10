«Саганюк мені тепер руку не подає, бо я йому свято зіпсував», – декламатор вірша Шевченка у Володимирі

Активіст, борець за незалежність України, який на урочистостях у Володимирі-Волинському прочитав вірш, слова якого, переконує, що мер Володимира-Волинськогопісля цього випадку навіть не подає йому руку, аби привітатися.Про це Дмитро Себій розповів у коментаріЗа словами Дмитра Себія, Петро Саганюк, звинуватив його у тому, що, мовляв, віршем Шевченка зіпсував свято і примирення Московського і Київського патріархатів.«Великий миритель Московського патріархату і української церкви Саганюк мені тепер руку не подає, бо я йому свято зіпсував», - каже Себій.На переконання Себія, у 2014 році під час Революції гідності Петро Саганюк робив перед громадою заяву, у якій запевняв, що для нього головна цінність – суверенна і соборна Україна, в якій джерелом влади є народ. Тож він підкорятиметься лише волі народу, волі володимир-волинської громади.Тепер же, впевнений Дмитро Себій, відбувається певна переорієнтація, зміна курсу в діяльності Петра Саганюка і те, що він не підтримав декламатора вірша Шевченка, якого вже встигли підтримати мільйони українців у мережі Інтернет, а також у реальному житті, – наглядний цьому приклад. Тож Дмитро Себій, а також люди, які його підтримують написали очільникові Володимира-Волинського офіційну заяву, у якій просять Саганюка пояснити ситуацію і своє до неї ставлення.«Московські попи не витримали тих слів і повтікали. Ви, Петре Даниловичу, маєте претензії до Дмитра Себія, що він змарнував свято, яке так добре йшло. Але там були лише слова пророка Шевченка… За рівнем освіти і інтелекту Ви мали б ці слова Шевченка знати. Не треба дорікати ніякою політикою. Політика – у ваших діях і словах, а в Шевченка – правда… Те, що від відбулося в Володимирі-Волинському, набуло розголосу і вийшло навіть за межі України, і мільйони українців побачили це і підтримали мене. То невже мільйони українців дурні, а ви в міській раді «мудрагелі»?», - йдеться у заяві Дмитра Себія.