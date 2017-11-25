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На Волині понад три сотні закоханих пар одружилися за добу

На Волині понад три сотні закоханих пар одружилися за добу
У Волинській області 343 пари одружилися за добу.

Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.

Заступник начальника головного територіального управління юстиції Сергій Філюк зауважив, що на Волині у трьох містах дії пілотний проект «шлюб за добу».

Одружитися за добу можна у Луцьку, Нововолинську, Володимирі-Волинському та Ковелі.

Загалом цьогоріч в області надійшло 1878 звернень щодо державної реєстрації актів цивільного стану.

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Теги: весілля, шлюб за добу, одруження
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