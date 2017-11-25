На Волині понад три сотні закоханих пар одружилися за добу





Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.



Заступник начальника головного територіального управління юстиції Сергій Філюк зауважив, що на Волині у трьох містах дії пілотний проект «шлюб за добу».



Одружитися за добу можна у Луцьку, Нововолинську, Володимирі-Волинському та Ковелі.



Загалом цьогоріч в області надійшло 1878 звернень щодо державної реєстрації актів цивільного стану.

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