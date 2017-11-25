На Волині понад три сотні закоханих пар одружилися за добу
Сьогодні, 15:05
У Волинській області 343 пари одружилися за добу.
Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.
Заступник начальника головного територіального управління юстиції Сергій Філюк зауважив, що на Волині у трьох містах дії пілотний проект «шлюб за добу».
Одружитися за добу можна у Луцьку, Нововолинську, Володимирі-Волинському та Ковелі.
Загалом цьогоріч в області надійшло 1878 звернень щодо державної реєстрації актів цивільного стану.
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Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.
Заступник начальника головного територіального управління юстиції Сергій Філюк зауважив, що на Волині у трьох містах дії пілотний проект «шлюб за добу».
Одружитися за добу можна у Луцьку, Нововолинську, Володимирі-Волинському та Ковелі.
Загалом цьогоріч в області надійшло 1878 звернень щодо державної реєстрації актів цивільного стану.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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