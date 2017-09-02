Весна посеред літа: на Волині розквітли яблуні і вишні. ФОТО
Сьогодні, 15:43
На Волині у Любешівському районі зацвіли вишні та яблуні.
Про це у спільноті Теревені про Луцьк написала місцева жителька Наталія Устимчук.
"А у нас Весна... цвітуть яблуня і вишня..", - йдеться у дописі волинянки.
Зазначимо, це уже не перша така аномалія на Волині. Так, минулого року у Любомльському районі на початку осені зацвіли вишні.
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Про це у спільноті Теревені про Луцьк написала місцева жителька Наталія Устимчук.
"А у нас Весна... цвітуть яблуня і вишня..", - йдеться у дописі волинянки.
Зазначимо, це уже не перша така аномалія на Волині. Так, минулого року у Любомльському районі на початку осені зацвіли вишні.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку перед Новим роком зацвіли троянди. ФОТО
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