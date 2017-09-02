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Весна посеред літа: на Волині розквітли яблуні і вишні. ФОТО

Весна посеред літа: на Волині розквітли яблуні і вишні. ФОТО
На Волині у Любешівському районі зацвіли вишні та яблуні.

Про це у спільноті Теревені про Луцьк написала місцева жителька Наталія Устимчук.

"А у нас Весна... цвітуть яблуня і вишня..", - йдеться у дописі волинянки.

Зазначимо, це уже не перша така аномалія на Волині. Так, минулого року у Любомльському районі на початку осені зацвіли вишні.

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Весна посеред літа: на Волині розквітли яблуні і вишні. ФОТО
Весна посеред літа: на Волині розквітли яблуні і вишні. ФОТО
Весна посеред літа: на Волині розквітли яблуні і вишні. ФОТО
Весна посеред літа: на Волині розквітли яблуні і вишні. ФОТО
Весна посеред літа: на Волині розквітли яблуні і вишні. ФОТО
Весна посеред літа: на Волині розквітли яблуні і вишні. ФОТО
Весна посеред літа: на Волині розквітли яблуні і вишні. ФОТО
Весна посеред літа: на Волині розквітли яблуні і вишні. ФОТО

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Теги: квіти, цвіт, яблуні, вишні
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