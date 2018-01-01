Кому на Волині платять найбільше

Найвища заробітна плата у червні 2018 року була у волинян, зайнятих у виробництві автотранспортних засобів, меблів та машин.Про це повідомили у головному управлінні статистики у Волинській області.Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів (13887 грн), меблів (13363 грн), машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань (12254 грн), у сферах державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (11958 грн) та фінансової і страхової діяльності (10861 грн).На промислових підприємствах середня зарплата становила 9219 грн, в освітніх закладах – 8063 грн, на підприємствах транспорту, складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту – 7887 грн, у будівельних організаціях – 7301 грн, сільськогосподарських підприємствах – 5940 грн, установах охорони здоров’я – 5525 грн.