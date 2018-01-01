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Мешканці волинського села на фото 1916 року

Мешканці волинського села на фото 1916 року
В мережі Інтернет вдалось натрапити на дві світлини з Волині, датовані 1916 роком. Фото були зроблені на території села Кримне на Волині.

Проте постає питання, якого саме села? Адже на Волині є два населенні пункти із такою назвою, тому тут постає дилема.

Перше село Кримне знаходиться в складі Старовижівського району Волинської області. Відомо, що населений пункт є дуже мальовничим, адже він оточений лісами, лугами й озерами, які розкинулось на поліській низовині. В самому селі є озеро під символічною назвою Домашнє. В історії села є цікавий факт, коли воно було певний час містечком, відтак, 26 березня 1783 року польський король Станіслав-Август Понятовський надав право оршанському стольнику Яну Терлецькому заснувати «в добрах своїх дідичних Кримне» містечко на магдебурзькому праві під назвою Катеринів. Містечко, однак, так і не зазнало розвитку і вже найближчим часом знову набуло сільського статусу.

Друге Кримне знаходиться в Камінь-Каширському районі Волинської області.

Яке з двох сіл зображене на фото, відразу важко сказати, можливо, хтось із читачів Інформаційного агентства ВолиньPost зможе відповісти на це питання.

Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко

Мешканці села Кримне на Волині, 1916 р.
Мешканці села Кримне на Волині, 1916 р.
Мешканці села Кримне на Волині, 1916 р.
Мешканці села Кримне на Волині, 1916 р.

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Теги: історія, Волинь, ретрофото
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