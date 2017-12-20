У Луцьку для «М.Ж.К.» скасували тарифи на вивіз сміття





Відповідне рішення ухвалили у середу, 1 серпня.



Нагадаємо, весною 2018 року лучани постійно скаржилися на невивіз сміття підприємством «М.Ж.К.». У компанії пояснювали це тим, що зламався автомобіль.



Директор департаменту економічної політики Олександр Озінович нагадав, що сміття у місті вивозить лише «Луцькспецконунтранс». Відтак, тарифи, які були затверджені для «М.Ж.К.» - неактуальні.



Члени виконкому підтримали проект рішення.

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