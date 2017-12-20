У Луцьку для «М.Ж.К.» скасували тарифи на вивіз сміття
Сьогодні, 09:22
У Луцьку скасували тарифи на послуги зі збору, вивезення та захоронення побутових відходів для ТзОВ «М.Ж.К.».
Відповідне рішення ухвалили у середу, 1 серпня.
Нагадаємо, весною 2018 року лучани постійно скаржилися на невивіз сміття підприємством «М.Ж.К.». У компанії пояснювали це тим, що зламався автомобіль.
Директор департаменту економічної політики Олександр Озінович нагадав, що сміття у місті вивозить лише «Луцькспецконунтранс». Відтак, тарифи, які були затверджені для «М.Ж.К.» - неактуальні.
Члени виконкому підтримали проект рішення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідне рішення ухвалили у середу, 1 серпня.
Нагадаємо, весною 2018 року лучани постійно скаржилися на невивіз сміття підприємством «М.Ж.К.». У компанії пояснювали це тим, що зламався автомобіль.
Директор департаменту економічної політики Олександр Озінович нагадав, що сміття у місті вивозить лише «Луцькспецконунтранс». Відтак, тарифи, які були затверджені для «М.Ж.К.» - неактуальні.
Члени виконкому підтримали проект рішення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку змінився склад комітету, який обирає перевізників
Сьогодні, 09:25
На Волині через негоду без світла залишилися 22 села
Сьогодні, 09:24
У Луцьку для «М.Ж.К.» скасували тарифи на вивіз сміття
Сьогодні, 09:22
Курс валют у Луцьку на 1 серпня
Сьогодні, 09:00
Мешканці волинського села на фото 1916 року
Сьогодні, 08:29