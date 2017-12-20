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У Луцьку для «М.Ж.К.» скасували тарифи на вивіз сміття

У Луцьку для «М.Ж.К.» скасували тарифи на вивіз сміття
У Луцьку скасували тарифи на послуги зі збору, вивезення та захоронення побутових відходів для ТзОВ «М.Ж.К.».

Відповідне рішення ухвалили у середу, 1 серпня.

Нагадаємо, весною 2018 року лучани постійно скаржилися на невивіз сміття підприємством «М.Ж.К.». У компанії пояснювали це тим, що зламався автомобіль.

Директор департаменту економічної політики Олександр Озінович нагадав, що сміття у місті вивозить лише «Луцькспецконунтранс». Відтак, тарифи, які були затверджені для «М.Ж.К.» - неактуальні.

Члени виконкому підтримали проект рішення.

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Теги: сміття, МЖК, Луцьк
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