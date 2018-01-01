Луцькому підприємству дали гроші на ліквідацію наслідків негоди
Сьогодні, 09:30
Луцьке КП «Парки і сквери» отримало додаткові кошти на ліквідацію наслідків негоди.
Відповідне рішення ухвалили у середу, 1 серпня.
«Попередня стихія у нас наробила багато лиха, було багато повалених дерев. І от знову шквальні вітри, опади», - зауважив заступник мера Григорій Недопад.
За його словами, «Парки і сквери» вичерпали ресурс на ліквідацію наслідків негоди. Відтак, 348 тисяч гривень «відщепнули» від грошей на благоустрій та виділили підприємству.
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Відповідне рішення ухвалили у середу, 1 серпня.
«Попередня стихія у нас наробила багато лиха, було багато повалених дерев. І от знову шквальні вітри, опади», - зауважив заступник мера Григорій Недопад.
За його словами, «Парки і сквери» вичерпали ресурс на ліквідацію наслідків негоди. Відтак, 348 тисяч гривень «відщепнули» від грошей на благоустрій та виділили підприємству.
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