Луцькому підприємству дали гроші на ліквідацію наслідків негоди





Відповідне рішення ухвалили у середу, 1 серпня.



«Попередня стихія у нас наробила багато лиха, було багато повалених дерев. І от знову шквальні вітри, опади», - зауважив заступник мера Григорій Недопад.



За його словами, «Парки і сквери» вичерпали ресурс на ліквідацію наслідків негоди. Відтак, 348 тисяч гривень «відщепнули» від грошей на благоустрій та виділили підприємству.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьке КП «Парки і сквери» отримало додаткові кошти на ліквідацію наслідків негоди.Відповідне рішення ухвалили у середу, 1 серпня.«Попередня стихія у нас наробила багато лиха, було багато повалених дерев. І от знову шквальні вітри, опади», - зауважив заступник мера Григорій Недопад.За його словами, «Парки і сквери» вичерпали ресурс на ліквідацію наслідків негоди. Відтак, 348 тисяч гривень «відщепнули» від грошей на благоустрій та виділили підприємству.

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