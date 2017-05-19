У Луцьку не дозволили торгувати молоком «з машин»
Сьогодні, 10:08
У Луцьку не погодили розміщення на території міста майданчиків для погодинної торгівлі молоком без розміщення тимчасових споруд.
Про це йшлося у середу, 1 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.
За словами заступника начальника управління підприємництва Тетяни Чемерис, із відповідним проханням до міської влади повторно звернувся голова Волинської ОДА Олександр Савченко.
Заступник директора департаменту агропромислового розвитку в області Юрій Юрченко розповів, що на сьогодні на території Луцька працює близько 30 точок торгівлі молоком від сільгоспвиробників.
«Там працюють виробники, які реалізують молоко без посередників. Це забезпечує жителів міста якісним і дешевшим продуктом. За весь час роботи не було жодного нарікання», - зауважив він.
За словами посадовця, усе молоко – охолоджене, кожен власник має холодильник. Середня ціна – 12 гривень за літр молока, у маркетах – 22 гривні.
«Торгівлю здійснюють з транспорту 1-1,5 години. Якість молока перевіряє Держпродспоживслужба, у кожного продавця є медична книжка, відповідні сертифікати на продукцію», - наголосив Юрченко.
Член виконкому Олександр Серватович зазначив, що обов’язково підприємці, котрі хочуть торгувати молоком, мають здійснювати це з холодильників. Ігор Муковоз попросив розповісти про механізм продажу продукції.
«Раз у місяць приходить ветлікар, виписує довідку, перевіряє молоко на антибіотики. Я приїжджаю торгувати на Волі, 29 і на Дубнівську, 12. Молоко охолоджене до 6 годин», - розповів фермер Леонід Борейко.
Секретар Луцькради Григорій Пустовіт додав, що молоко – натуральний продукт і в цьому випадку ціна на продукцію значно нижча, аніж у магазинах.
«За молоком стоять переважно пенсіонери. Це, у першу чергу, не бажання підтримати фермера, а пенсіонера, для якого різниця у 8 гривень є доволі великою», - відзначив він та закликав проголосувати «за». Категорично проти виступив Ігор Муковоз.
У підсумку, проект рішення не підтримали навіть з третього разу. «За» проголосували 6 членів виконкому.
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Про це йшлося у середу, 1 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.
За словами заступника начальника управління підприємництва Тетяни Чемерис, із відповідним проханням до міської влади повторно звернувся голова Волинської ОДА Олександр Савченко.
Заступник директора департаменту агропромислового розвитку в області Юрій Юрченко розповів, що на сьогодні на території Луцька працює близько 30 точок торгівлі молоком від сільгоспвиробників.
«Там працюють виробники, які реалізують молоко без посередників. Це забезпечує жителів міста якісним і дешевшим продуктом. За весь час роботи не було жодного нарікання», - зауважив він.
За словами посадовця, усе молоко – охолоджене, кожен власник має холодильник. Середня ціна – 12 гривень за літр молока, у маркетах – 22 гривні.
«Торгівлю здійснюють з транспорту 1-1,5 години. Якість молока перевіряє Держпродспоживслужба, у кожного продавця є медична книжка, відповідні сертифікати на продукцію», - наголосив Юрченко.
Член виконкому Олександр Серватович зазначив, що обов’язково підприємці, котрі хочуть торгувати молоком, мають здійснювати це з холодильників. Ігор Муковоз попросив розповісти про механізм продажу продукції.
«Раз у місяць приходить ветлікар, виписує довідку, перевіряє молоко на антибіотики. Я приїжджаю торгувати на Волі, 29 і на Дубнівську, 12. Молоко охолоджене до 6 годин», - розповів фермер Леонід Борейко.
Секретар Луцькради Григорій Пустовіт додав, що молоко – натуральний продукт і в цьому випадку ціна на продукцію значно нижча, аніж у магазинах.
«За молоком стоять переважно пенсіонери. Це, у першу чергу, не бажання підтримати фермера, а пенсіонера, для якого різниця у 8 гривень є доволі великою», - відзначив він та закликав проголосувати «за». Категорично проти виступив Ігор Муковоз.
У підсумку, проект рішення не підтримали навіть з третього разу. «За» проголосували 6 членів виконкому.
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Коментарі 1
Правильно! Повністю підтримую! Ішь ти, без посередників торгувати вздумали! МОлоко вони пити хочуть!!!! А вапно розведене із 300 % накруткою хто купляти буде? В Мене цілий склад ним забитий а клієнтури немає!!!!! ТАк, васали із міськради - ану бігом проголосувати проти торргівлі молока з бочок!!!!! ЗА це дам кожному депутату по 500 Доларів.
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