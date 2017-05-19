вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку не дозволили торгувати молоком «з машин»

У Луцьку не дозволили торгувати молоком «з машин»
У Луцьку не погодили розміщення на території міста майданчиків для погодинної торгівлі молоком без розміщення тимчасових споруд.

Про це йшлося у середу, 1 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.

За словами заступника начальника управління підприємництва Тетяни Чемерис, із відповідним проханням до міської влади повторно звернувся голова Волинської ОДА Олександр Савченко.

Заступник директора департаменту агропромислового розвитку в області Юрій Юрченко розповів, що на сьогодні на території Луцька працює близько 30 точок торгівлі молоком від сільгоспвиробників.

«Там працюють виробники, які реалізують молоко без посередників. Це забезпечує жителів міста якісним і дешевшим продуктом. За весь час роботи не було жодного нарікання», - зауважив він.

За словами посадовця, усе молоко – охолоджене, кожен власник має холодильник. Середня ціна – 12 гривень за літр молока, у маркетах – 22 гривні.

«Торгівлю здійснюють з транспорту 1-1,5 години. Якість молока перевіряє Держпродспоживслужба, у кожного продавця є медична книжка, відповідні сертифікати на продукцію», - наголосив Юрченко.

Член виконкому Олександр Серватович зазначив, що обов’язково підприємці, котрі хочуть торгувати молоком, мають здійснювати це з холодильників. Ігор Муковоз попросив розповісти про механізм продажу продукції.

«Раз у місяць приходить ветлікар, виписує довідку, перевіряє молоко на антибіотики. Я приїжджаю торгувати на Волі, 29 і на Дубнівську, 12. Молоко охолоджене до 6 годин», - розповів фермер Леонід Борейко.

Секретар Луцькради Григорій Пустовіт додав, що молоко – натуральний продукт і в цьому випадку ціна на продукцію значно нижча, аніж у магазинах.

«За молоком стоять переважно пенсіонери. Це, у першу чергу, не бажання підтримати фермера, а пенсіонера, для якого різниця у 8 гривень є доволі великою», - відзначив він та закликав проголосувати «за». Категорично проти виступив Ігор Муковоз.

У підсумку, проект рішення не підтримали навіть з третього разу. «За» проголосували 6 членів виконкому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: торгівля, молоко, заборона
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Правильно! Повністю підтримую! Ішь ти, без посередників торгувати вздумали! МОлоко вони пити хочуть!!!! А вапно розведене із 300 % накруткою хто купляти буде? В Мене цілий склад ним забитий а клієнтури немає!!!!! ТАк, васали із міськради - ану бігом проголосувати проти торргівлі молока з бочок!!!!! ЗА це дам кожному депутату по 500 Доларів.
Відповісти
Вибір редактора
«Вони зомбовані», – декламатор вірша Шевченка у Володимирі про прихожан УПЦ МП
Велична і похмура краса: луцькі ріки перед грозою. ФОТО
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вбивство активіста у Бердянську: затримали п’ятеро підозрюваних
Сьогодні, 10:29
У Луцьку демонтують незаконну рекламу
Сьогодні, 10:18
У Луцьку не дозволили торгувати молоком «з машин»
Сьогодні, 10:08
Волинській лікарці, яка «попалася» на хабарі, оголосили про підозру
Сьогодні, 10:01
У Луцьку дали квартиру «чорнобильцю»
Сьогодні, 10:00
Схожі новини
У Луцьку не дозволили торгувати молоком «з землі» У Луцьку не дозволили торгувати молоком «з землі»
18 липень, 11:17
В Україні хочуть заборонити «домашнє» молоко В Україні хочуть заборонити «домашнє» молоко
19 травень, 2017, 11:27
У центрі Луцька під час «Бандерштату» не продаватимуть алкоголь У центрі Луцька під час «Бандерштату» не продаватимуть алкоголь
30 липень, 15:26
Повно грязюки і сміття: вокзал на Волині «окупували» торговці. ФОТО Повно грязюки і сміття: вокзал на Волині «окупували» торговці. ФОТО
28 липень, 12:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські перевізники просять прискорити перевірку на дорогах
Сьогодні, 11:10
 0
У Луцьку копи боротимуться з домашнім насильством
Сьогодні, 11:02
 0
У двох селах на Волині через блискавку горіли будівлі
Сьогодні, 10:58
 0
Савченко розповів, як карав учасників смертельних ДТП
Сьогодні, 10:53
 0
На Волині найбільше не сподобалося, як літають «євробляхи», - Савченко
Сьогодні, 10:48
 0
Медіа
відео
1/8