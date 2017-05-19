У Луцьку не дозволили торгувати молоком «з машин»

У Луцьку не погодили розміщення на території міста майданчиків для погодинної торгівлі молоком без розміщення тимчасових споруд.Про це йшлося у середу, 1 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.За словами заступника начальника управління підприємництва, із відповідним проханням до міської влади повторно звернувся голова Волинської ОДАЗаступник директора департаменту агропромислового розвитку в областірозповів, що на сьогодні на території Луцька працює близько 30 точок торгівлі молоком від сільгоспвиробників.«Там працюють виробники, які реалізують молоко без посередників. Це забезпечує жителів міста якісним і дешевшим продуктом. За весь час роботи не було жодного нарікання», - зауважив він.За словами посадовця, усе молоко – охолоджене, кожен власник має холодильник. Середня ціна – 12 гривень за літр молока, у маркетах – 22 гривні.«Торгівлю здійснюють з транспорту 1-1,5 години. Якість молока перевіряє Держпродспоживслужба, у кожного продавця є медична книжка, відповідні сертифікати на продукцію», - наголосив Юрченко.Член виконкому Олександр Серватович зазначив, що обов’язково підприємці, котрі хочуть торгувати молоком, мають здійснювати це з холодильників.попросив розповісти про механізм продажу продукції.«Раз у місяць приходить ветлікар, виписує довідку, перевіряє молоко на антибіотики. Я приїжджаю торгувати на Волі, 29 і на Дубнівську, 12. Молоко охолоджене до 6 годин», - розповів фермерСекретар Луцькрадидодав, що молоко – натуральний продукт і в цьому випадку ціна на продукцію значно нижча, аніж у магазинах.«За молоком стоять переважно пенсіонери. Це, у першу чергу, не бажання підтримати фермера, а пенсіонера, для якого різниця у 8 гривень є доволі великою», - відзначив він та закликав проголосувати «за». Категорично проти виступив Ігор Муковоз.У підсумку, проект рішення не підтримали навіть з третього разу. «За» проголосували 6 членів виконкому.