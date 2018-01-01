У Луцьку демонтують незаконну рекламу

У Луцьку демонтують 12 рекламних конструкцій, розміщених без відповідних дозволів.Про це йшлося у середу, 1 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.Директор КП «Луцькреклама»розповів, що реклама не має відповідних дозволів та не відповідає положенню щодо розміщення. Зокрема, рекламні конструкції демонтують на проспекті Волі, вулицях Ковельська, Задворецька.«Не всі наші підприємці або знають, або йдуть на порушення, пропонуючи комплексні обіди за 40 гривень», - пожартував секретар Луцькради. Він наголосив, що у місті є спеціальне положення про розміщення реклами і, перш ніж її розміщувати, необхідно отримати необхідний дозвіл.