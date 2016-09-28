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Кожна друга маршрутка на Волині не відповідає технічним вимогам

Кожна друга маршрутка на Волині не відповідає технічним вимогам
У ході перевірок, які на Волині здійснювали представники Укртрансбезпеки та партрульної поліції, майже у половини перевірених маршруток, які возять волинян, виявили невідповідність технічним вимогам.

Про це йшлося 1 серпня під час нарада у голови облдержадміністрації щодо посилення контролю на автошляхах області за вантажними та пасажирськими перевезеннями.

За словами начальника управління Укртрансбезпеки на Волині Віталія Коночука, із 20 липня разом із патрульною поліцією проводили перевірки перевізників, які здійснюють пасажирські перевезення. Таким чином, перевірили 221 траспортний засіб. У ході перевірки виявили 146 порушень, склали 84 акти перевірки під час перевезень.

«Це говорить про те, що кожен другий транспортний засіб не відповідає технічним вимогам», - мовив посадовець. За його словами, є навіть фаворити порушень – перевізники у яких виявили по 7, 5 та 4 порушень. Тому очільник Укртрансбезпеки на Волині звернувся до перевізників, аби вони здійснили додаткові медогляди водіїв, перевірили транспорт тощо, щоб могти гарантувати безпеку пасажирів.

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Теги: маршрутки, вимоги, Волинь
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