Працівникам Луцької міськради дали щедрі премії





Про це йдеться у розпорядженні секретаря міської ради Григорія Пустовіта.



Нагадаємо, у Луцьку в червні



Премію у розмірі 100 % посадового окладу отримали директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова та начальник відділу демонтажів департаменту муніципальної варти Роман Кулик.



Директору департаменту ЖКГ Юрію Красю призначили премію 90 % посадового окладу, заступнику директора департаменту фінансів та бюджету Людмилі Гаврилевській – 65 %, начальнику управління освіти Зіновії Лещенко – 60 %.



Премію у розмірі 40 % посадового окладу отримали: директор ЦНАПу Лариса Карп’як, директор департаменту соціальної політики Вікторія Майборода, директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Олексій Веремійчик, директор департаменту культури Тетяна Гнатів, директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська, начальник управління капітального будівництва Леонід Карабан, начальник управління розвитку підприємництва та реклами Наталія Рибай, начальник управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ліна Галан, начальник управління охорони здоров’я Микола Якимчук, начальник відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко.



Премію у 35 % посадового окладу призначили 18 заступникам очільників відділів, управлінь та департаментів.



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