Побив і закрив помирати в коморі: подробиці сімейної трагедії на Волині

Мешканця села Кримне Старовижівського району, який до смерті пообив свою дружину, засудили до семи років та двох місяців ув'язнення.Подробиці жахливої історії повідомили у вироку Ратнівського райсуду від 17 липня.ТрагедіяБлизько другої години ночі чоловік у власному будинку посварився із дружиною. Словесна перепалка перейшла у стадію рукоприкладства - чоловік почав бити дружину в обличчя та різні ділянки тіла.Аби сховатися від ударів, жінка намагалася втекти у будинок. Однак чоловік наздогнав її на веранді, схопив дерев'яну ракетку для гри в настільний теніс та почав бити нею по голові. Далі благовірний бив жінку кулаками та ногами, а вона, ухиляючись від ударів, втекла на кухню.На цьому чоловік не зупинився: він затягнув жінку у комору та зачинив ззовні. Там постраждала й померла від отриманих тілесних ушкоджень та значної крововтрати. Знайшла тіло невістки зранку свекруха, яка помітила сліди крові на веранді та кухні. Чоловік витягнув її тіло із комори, викликав поліцію та медиків.У судовому засіданні чоловік визнав свою вину та розповів, що постійно конфліктував із дружиною - мовляв, вона зловживала спиртним та залишала без догляду на тривалий час малих дітей, коли він знаходився на роботі.Свідки розповіли, що родина була неблагополучною, перебувала на обліку у сільській раді. Неодноразово комісія обстежувала матеріально-побутові умови проживання, оскільки обоє зловживали спиртним, та фіксувала, що дружина мала тілесні ушкодження. Чоловік її "виховував" шляхом побиття.Діти пожружжя, яких залучали у справі у режимі відеоконференції, підтвердили, що батько закрив маму у коморі, а знайшла її бабуся. Ствердили, що перед тим у мами бачили побиту губу та один синець під оком.Зрештою, суд визнав чоловіка винним та засудив його на сім років два місяці тюрми.