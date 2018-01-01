вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині в сервісний центр привезли мотоцикл, який шукала поліція

На Волині в сервісний центр привезли мотоцикл, який шукала поліція
У сервісному центрі МВС затримали мотоцикл, який шукала поліція.

Про це повідомили у регіональному сервісному центрі МВС у Волинській області.

До територіального сервісного центру МВС № 0743 в Камені-Каширському звернувся місцевий мешканець для зняття з
обліку мотоцикла марки VIPER ZS125-A, 2013 року випуску, у
зв`язку з вибракуванням (так зване «списання» при
непридатному для експлуатації стані).

Після аналізу за наявними базами даних адміністратор сервісного центру МВС виявив, що транспортний засіб розшукується Маневицьким відділом поліції ГУНП у Волинській області.

У зв`язку з цим матеріали реєстраційної операції й автомобіль
переданли до відповідного відділення поліції ГУНП у Волинській
області для проведення подальшої перевірки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, сервісний центр МВС, кримінал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Яскрава геометрія і казкові монстри: графіті на стіні 40-го мікрорайону. ФОТО
Працівникам Луцької міськради дали щедрі премії
«Вони зомбовані», – декламатор вірша Шевченка у Володимирі про прихожан УПЦ МП
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС
Сьогодні, 17:30
У місті на Волині жінці в магазині продали булочку з пліснявою. ФОТО
Сьогодні, 17:18
На Волині в сервісний центр привезли мотоцикл, який шукала поліція
Сьогодні, 17:12
Барвиста краса: літній Луцьк потопає у квітах. ФОТО
Сьогодні, 17:01
Район «Болото»: ківерцівська вулиця не бачила асфальту більше 50 років. ВІДЕО
Сьогодні, 16:54
Схожі новини
На луцькій автостанції пограбували чоловіка На луцькій автостанції пограбували чоловіка
30 липень, 16:45
Серед ночі у Львові лучанин викрав іномарку Серед ночі у Львові лучанин викрав іномарку
27 липень, 18:03
Посеред Луцька в жінки знайшли наркотики Посеред Луцька в жінки знайшли наркотики
19 липень, 11:52
Принижувала і кидалася: на Волині судять жінку за опір поліцейському Принижувала і кидалася: на Волині судять жінку за опір поліцейському
17 липень, 18:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцького посадовця підозрюють у розтраті грошей та підробленні документів
Сьогодні, 17:38
 0
Масове отруєння шаурмою у Києві: кількість хворих зросла до 60 осіб
Сьогодні, 17:37
 0
Лучанина, який підробляв алкоголь, судитимуть
Сьогодні, 17:33
 0
Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС
Сьогодні, 17:30
 0
У місті на Волині жінці в магазині продали булочку з пліснявою. ФОТО
Сьогодні, 17:18
 0
Медіа
відео
1/8