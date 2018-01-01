На Волині в сервісний центр привезли мотоцикл, який шукала поліція
Сьогодні, 17:12
У сервісному центрі МВС затримали мотоцикл, який шукала поліція.
Про це повідомили у регіональному сервісному центрі МВС у Волинській області.
До територіального сервісного центру МВС № 0743 в Камені-Каширському звернувся місцевий мешканець для зняття з
обліку мотоцикла марки VIPER ZS125-A, 2013 року випуску, у
зв`язку з вибракуванням (так зване «списання» при
непридатному для експлуатації стані).
Після аналізу за наявними базами даних адміністратор сервісного центру МВС виявив, що транспортний засіб розшукується Маневицьким відділом поліції ГУНП у Волинській області.
У зв`язку з цим матеріали реєстраційної операції й автомобіль
переданли до відповідного відділення поліції ГУНП у Волинській
області для проведення подальшої перевірки.
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Про це повідомили у регіональному сервісному центрі МВС у Волинській області.
До територіального сервісного центру МВС № 0743 в Камені-Каширському звернувся місцевий мешканець для зняття з
обліку мотоцикла марки VIPER ZS125-A, 2013 року випуску, у
зв`язку з вибракуванням (так зване «списання» при
непридатному для експлуатації стані).
Після аналізу за наявними базами даних адміністратор сервісного центру МВС виявив, що транспортний засіб розшукується Маневицьким відділом поліції ГУНП у Волинській області.
У зв`язку з цим матеріали реєстраційної операції й автомобіль
переданли до відповідного відділення поліції ГУНП у Волинській
області для проведення подальшої перевірки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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