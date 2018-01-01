На Волині в сервісний центр привезли мотоцикл, який шукала поліція

У сервісному центрі МВС затримали мотоцикл, який шукала поліція.Про це повідомили у регіональному сервісному центрі МВС у Волинській області.До територіального сервісного центру МВС № 0743 в Камені-Каширському звернувся місцевий мешканець для зняття зобліку мотоцикла марки VIPER ZS125-A, 2013 року випуску, узв`язку з вибракуванням (так зване «списання» принепридатному для експлуатації стані).Після аналізу за наявними базами даних адміністратор сервісного центру МВС виявив, що транспортний засіб розшукується Маневицьким відділом поліції ГУНП у Волинській області.У зв`язку з цим матеріали реєстраційної операції й автомобільпереданли до відповідного відділення поліції ГУНП у Волинськійобласті для проведення подальшої перевірки.