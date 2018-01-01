Вивозити не можна залишити в Україні: чи необхідна заборона на експорт дров

В Україні можуть на вісім років заборонити експорт тепер уже й паливної деревини. 3 липня Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект. Проте Президент України повернув його на доопрацювання. Як пояснили у прес-службі глави держави,підтримує посилення кримінальної відповідальності за контрабанду лісу, але виступає проти лобістських схем, які порушують умови зони вільної торгівлі з Європейським союзом.Майже одночасно із голосуванням щодо цього законопроекту у ЗМІ потрапило гучне розслідування британської некомерційної організації Earthsight про схеми корупції з експортом української деревини. Прем’єр-міністр Україниоголосив перевірку державних лісогосподарських підприємств. Лісівники ж переконливо відстоюють свої позиції. Тож у суспільстві лісове питання знову залунало голосніше.Зважаючи на актуальність теми, журналісти вирішили поспілкуватися про необхідність мораторію на експорт дров із волинськими лісівниками.«Не продавати з країни сировину, а розвивати місцевого виробника – це безперечно правильно. Лише так можна оздоровити нашу економіку. Але… Соснові ліси Волині масово всихають. Ті об’єми соснових дров, які ми через цю проблему отримуємо замість ділової деревини, без мораторію буде непросто реалізувати. Поки деревообробники не надто охоче купують соснову дров’яну деревину з аукціонів. Особливо сухостійну. Населення також купує соснові дрова тільки тоді, коли вже немає інших – грабовивих чи дубових. Тому без експорту ми дуже швидко можемо отримати нагромадження низькосортної сосни на складах, де вона просто гнитиме», – так прокоментував ситуацію заступник начальника Волинського ОУЛМГЛісівник зазначив, що така ситуація наштовхує на роздуми. Адже перш ніж приймати подібні рішення, необхідно чітко прорахувати ризики. Економіка нашої країни і так, м’яко кажучи, не в найкращому стані. Якщо говорити про місцеві бюджети, то вони фактично наповнюються з лісу. І для лісистих районів саме державні лісогосподарські підприємства вже традиційно залишаються бюджетоутворюючими.«Сума податків до місцевих бюджетів напряму залежить від того, наскільки успішно працює підприємство. Більші прибутки – відповідно більші податки. Якщо ж лісгоспи не зможуть продати сировину – а проблема одразу торкнеться Маневицького, Камінь-Каширського, інших поліських р-нів – вони не матимуть оборотних коштів», – аналізує Олександр Рибчинський.Заступник начальника управління розповідає, що зараз у державних лісогосподарських підприємствах працює понад 3000 людей. Крім того, що це робочі місця з достойною зарплатою у сільській місцевості, це ще й сплачений податок на доходи фізичних осіб – також надходження до місцевих бюджетів.«На базі наших підприємств є 14 нижніх складів. Там проводиться відвантаження дров на експорт. Це також працюють люди, які у випадку мораторію втратять роботу, – резюмує лісівник. – І поки наші лісгоспи нестимуть збитки, підприємства інших країн, у яких аналогічна проблема із всиханням, будуть з користю для себе заповнювати вивільнений українцями ринок.За словами лісівника, постраждає не лише економіка. Є суттєві ризики й для екології.Заступник начальника Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства зауважує, що посилення відповідальності за незаконну вирубку лісу – необхідна міра. Проте це не може відбуватися за рахунок українських господарств, які десятиліттями завойовували європейські ринки.Варто зазначити, що ситуація із прийняттям мораторію на експорт деревини дійсно виглядає досить суперечливо.