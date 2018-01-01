У Луцьку водій на Audi протаранив ворота розважального комплексу. ФОТО





Це трапилося у середу, 1 серпня, близько 18 години.



За попередньою інформацією, водію стало зле і через це він в'їхав в дерев'яну огорожу.



Як розповіли очевидці, на місце прибула швидка, медики надали водію допомогу на місці, його не ушпиталювали.



Наразі на місці пригоди працює поліція.



Зазначимо, під час наїзду брама розважального комплексу зазнала механічних пошкоджень: зруйнована частина перекриття, розламана дерев'яна колона.



Деталі - згодом.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку водій на чорній іномарці Audi в'їхав в браму розважального центру "Адреналін Сіті".Це трапилося у середу, 1 серпня, близько 18 години.За попередньою інформацією, водію стало зле і через це він в'їхав в дерев'яну огорожу.Як розповіли очевидці, на місце прибула швидка, медики надали водію допомогу на місці, його не ушпиталювали.Наразі на місці пригоди працює поліція.Зазначимо, під час наїзду брама розважального комплексу зазнала механічних пошкоджень: зруйнована частина перекриття, розламана дерев'яна колона.Деталі - згодом.

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