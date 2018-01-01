На Соборності в Луцьку сталася пожежа





Про це Інформаційному агентству «ВолиньPost» повідомили очевидці.



За словами людей, на ліквідацію займання на проспекті Соборності промчали три пожежні машини.



У прес-службі управління ДСНС у Волинській області підтвердили факт пожежі. Займання трапилося у квартирі на проспекті Соборності, 4. На місце події оперативно скерували вогнеборців, але люди загасили полум’я ще до їхнього прибуття.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На ліквідацію пожежі, що трапилася ввечері 1 серпня на проспекті Соборності в Луцьку, виїхали відразу три автомобілі вогнеборців.Про цеповідомили очевидці.За словами людей, на ліквідацію займання на проспекті Соборності промчали три пожежні машини.У прес-службі управління ДСНС у Волинській області підтвердили факт пожежі. Займання трапилося у квартирі на проспекті Соборності, 4. На місце події оперативно скерували вогнеборців, але люди загасили полум’я ще до їхнього прибуття.

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