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На Соборності в Луцьку сталася пожежа

На Соборності в Луцьку сталася пожежа
На ліквідацію пожежі, що трапилася ввечері 1 серпня на проспекті Соборності в Луцьку, виїхали відразу три автомобілі вогнеборців.

Про це Інформаційному агентству «ВолиньPost» повідомили очевидці.

За словами людей, на ліквідацію займання на проспекті Соборності промчали три пожежні машини.

У прес-службі управління ДСНС у Волинській області підтвердили факт пожежі. Займання трапилося у квартирі на проспекті Соборності, 4. На місце події оперативно скерували вогнеборців, але люди загасили полум’я ще до їхнього прибуття.


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Теги: пожежа, Луцьк
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