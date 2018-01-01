У Луцьку Mazda збила велосипедиста. ФОТО



За попередньою інформацією, Mazda збила жінку, яка їхала на велосипеді.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



За словами свідків аварії, велосипедистка рухалась вулицею Шопена і не надала перевагу в русі Mazda. Водій легковика намагався уникнути зіткнення, але не вдалося.



Потерпілу госпіталізували.



У Mazda потрощене заднє праве скло та дверцята. На місці події працювала швидка допомога і поліція.





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