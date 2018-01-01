вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку Mazda збила велосипедиста. ФОТО

У Луцьку Mazda збила велосипедиста. ФОТО
У Луцьку на вулиці Шопена трапилась дорожньо-транспортна пригода.
За попередньою інформацією, Mazda збила жінку, яка їхала на велосипеді.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

За словами свідків аварії, велосипедистка рухалась вулицею Шопена і не надала перевагу в русі Mazda. Водій легковика намагався уникнути зіткнення, але не вдалося.

Потерпілу госпіталізували.

У Mazda потрощене заднє праве скло та дверцята. На місці події працювала швидка допомога і поліція.

У Луцьку Mazda збила велосипедиста. ФОТО
У Луцьку Mazda збила велосипедиста. ФОТО
У Луцьку Mazda збила велосипедиста. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Луцьк, Шопена
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Нехай тепер велосипедистка відшкодовує ремонт авто.
Відповісти
Вибір редактора
Яскрава геометрія і казкові монстри: графіті на стіні 40-го мікрорайону. ФОТО
Працівникам Луцької міськради дали щедрі премії
«Вони зомбовані», – декламатор вірша Шевченка у Володимирі про прихожан УПЦ МП
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вивозити не можна залишити в Україні: чи необхідна заборона на експорт дров
Сьогодні, 11:18
Просять допомогти молодій волинянці, яка потребує пересадки нирки
Сьогодні, 11:13
У Луцьку Mazda збила велосипедиста. ФОТО
Сьогодні, 10:58
Чарівний світанок у волинському селі. ФОТО
Сьогодні, 10:50
У Рівному вночі горіли три автомобілі
Сьогодні, 10:35
Схожі новини
Аварія у Луцьку: зіткнулись Renault і BMW. ФОТО Аварія у Луцьку: зіткнулись Renault і BMW. ФОТО
31 липень, 13:35
У центрі Луцька тролейбус в'їхав у маршрутку У центрі Луцька тролейбус в'їхав у маршрутку
Сьогодні, 09:57
У Луцьку розшукують свідків аварії У Луцьку розшукують свідків аварії
01 серпень, 13:14
У Луцьку через аварію – тягучка. ФОТО У Луцьку через аварію – тягучка. ФОТО
31 липень, 09:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку юна скрипалька оригінально привітала десантників. ВІДЕО
Сьогодні, 11:41
 0
Українці, яка хотіла вбити власну дитину у Польщі, загрожує довічне ув’язнення
Сьогодні, 11:36
 0
День Іллі: чого категорично не можна робити у цей день
Сьогодні, 11:35
 0
Вивозити не можна залишити в Україні: чи необхідна заборона на експорт дров
Сьогодні, 11:18
 0
Просять допомогти молодій волинянці, яка потребує пересадки нирки
Сьогодні, 11:13
 0
Медіа
відео
1/8