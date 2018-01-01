У Луцьку Mazda збила велосипедиста. ФОТО
Сьогодні, 10:58
У Луцьку на вулиці Шопена трапилась дорожньо-транспортна пригода.
За попередньою інформацією, Mazda збила жінку, яка їхала на велосипеді.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
За словами свідків аварії, велосипедистка рухалась вулицею Шопена і не надала перевагу в русі Mazda. Водій легковика намагався уникнути зіткнення, але не вдалося.
Потерпілу госпіталізували.
У Mazda потрощене заднє праве скло та дверцята. На місці події працювала швидка допомога і поліція.
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За попередньою інформацією, Mazda збила жінку, яка їхала на велосипеді.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
За словами свідків аварії, велосипедистка рухалась вулицею Шопена і не надала перевагу в русі Mazda. Водій легковика намагався уникнути зіткнення, але не вдалося.
Потерпілу госпіталізували.
У Mazda потрощене заднє праве скло та дверцята. На місці події працювала швидка допомога і поліція.
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Коментарі 1
Нехай тепер велосипедистка відшкодовує ремонт авто.
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