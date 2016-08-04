Повідомили, чи повпливав дощ на волинські жнива

На Волині змолотили вже майже 40% урожаю пшениці та ячменю.Про це 2 серпня розповів директор департаменту агропромислового розвитку ОДА«Пішов погожий день і ми сподіваємося, що вдасться дотримати цей показник. Це в цілому о області. Є такі господарства, яким залишилися лічені дні при такій погоді», мовив посадовець.Врожайність залежить перш за все від сортів пшениці, але на стан урожаю повпливала погода. Тож, порівнюючи із показниками минулого року, цьогоріч якість дещо нижча.«Зменшується клейковина. Для борошна її вміст має становити не менше 22%, але сьогодні клейковина в тому зерні, яке опадає -15-12%», – додав Горбенко. Тож таке зерно використовуватимуть як фуражне. Втрату ж урожаю зумовили погодні умови«До початку великих дощів урожай був хороший, і врожай давала озима пшениця другого-третього класу», – додав Горбенко. Тож через зменшення урожаю такого зерна, його вартість буде вищою.Цікаво, що цьогоріч дорожчим за пшеницю виявився ячмінь – тонну продають за майже 6 тисяч гривень, тоді як пшеницю 3 класу – за 5,5- 5,6 тис грн.