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На Волині вирощують гігантські буряки. ФОТО

На Волині вирощують гігантські буряки. ФОТО
На Волині у ТзОВ «Городище» вирощують найбільші в області площі цукрового буряка. Плоди із селекційних сортів вже мають масу понад 2 кілограмами, а до збору урожаю, за прогнозами аграрія, їх маса сягатиме 4-ох кілограмів.

У рамках робочого візиту у Городищенську ОТГ 2 серпня поля оглянув голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко.

Поблизу села Городище у Луцькому районі розкинулися величезні поля із цукровим буряком – тут 180 га засіяне рослинами сорту «Акація». Вже нині вага буряків становить 1,9-2,2 кг, а коренеплоди достигатимуть ще понад 2 місяці.
На Волині вирощують гігантські буряки. ФОТО

За словами очільника ТзОВ «Городище» Анатолія Никонюка, приріст маси у такого буряка становить 60 грамів за декаду. Тож до початку збору вага плодів сягатиме близько 3 кілограмів. Нині процес догляду за культурою у господарстві повністю автоматизований.
На Волині вирощують гігантські буряки. ФОТО
На Волині вирощують гігантські буряки. ФОТО

«Коли я починав займатися буряками, у мене на буряках працювали 120 найманих людей, вони з’їдали два кабани на день. Зараз тут немає жодної людини. Маю власні комбайни, які копають буряк – єдині в області», - розповів Никонюк. Також на підприємстві є власні навантажувачі, тож у сезон збору господарств не залежить від транспорту цукрового заводу.

Площі посівів цукрового буряка у господарстві становлять загалом 560 га. За словами аграрія, жарке літо та рясні дощі посприяли росту культури.
На Волині вирощують гігантські буряки. ФОТО
На Волині вирощують гігантські буряки. ФОТО

«Це вражає. Вже вага понад 2 кілограми, а бурякам ще достигати і достигати… Врожай, який сьогодні дає наша земля після праці волинян – цим треба пишатися», - зауважив голова ОДА після огляду поля.
На Волині вирощують гігантські буряки. ФОТО
На Волині вирощують гігантські буряки. ФОТО
На Волині вирощують гігантські буряки. ФОТО
На Волині вирощують гігантські буряки. ФОТО
На Волині вирощують гігантські буряки. ФОТО

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Теги: цукровий буряк, урожай
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