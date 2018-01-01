На Волині вирощують гігантські буряки. ФОТО

На Волині у ТзОВ «Городище» вирощують найбільші в області площі цукрового буряка. Плоди із селекційних сортів вже мають масу понад 2 кілограмами, а до збору урожаю, за прогнозами аграрія, їх маса сягатиме 4-ох кілограмів.У рамках робочого візиту у Городищенську ОТГ 2 серпня поля оглянув голова Волинської обласної державної адміністраціїПоблизу села Городище у Луцькому районі розкинулися величезні поля із цукровим буряком – тут 180 га засіяне рослинами сорту «Акація». Вже нині вага буряків становить 1,9-2,2 кг, а коренеплоди достигатимуть ще понад 2 місяці.За словами очільника ТзОВ «Городище», приріст маси у такого буряка становить 60 грамів за декаду. Тож до початку збору вага плодів сягатиме близько 3 кілограмів. Нині процес догляду за культурою у господарстві повністю автоматизований.«Коли я починав займатися буряками, у мене на буряках працювали 120 найманих людей, вони з’їдали два кабани на день. Зараз тут немає жодної людини. Маю власні комбайни, які копають буряк – єдині в області», - розповів Никонюк. Також на підприємстві є власні навантажувачі, тож у сезон збору господарств не залежить від транспорту цукрового заводу.Площі посівів цукрового буряка у господарстві становлять загалом 560 га. За словами аграрія, жарке літо та рясні дощі посприяли росту культури.«Це вражає. Вже вага понад 2 кілограми, а бурякам ще достигати і достигати… Врожай, який сьогодні дає наша земля після праці волинян – цим треба пишатися», - зауважив голова ОДА після огляду поля.