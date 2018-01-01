З'явилося відео підпалу «Укртелекому»: шукають свідків

У Луцьку на проспекті Василя Мойсея невідомийцентру обслуговування абонентів ПАТ «Укртелеком».Про цеповідомили правоохоронці, які просять допомогти розшукати свідків події та встановити особу чоловіка, якого підозрюють у підпалі.Із відео, яке надали правоохоронці, видно, що підпал здійснив невідомий чоловік 9 липня о 22:30. Чоловік приїхав будівлі ПАТ "Укртелеком" автівкою чорного кольору, припаркував її збоку від приміщення та вийшов з автомобіля з ємністю в руках. Потім водій автівки пішов до центрального входу до центру обслуговування абонентів та здійснив підпал.Свідками цього були перехожі. Тож правоохоронці просять допомогти впізнати автівку та чоловіка, якою він приїхав.Усіх, кому відома будь-яка інформація про цей інцидент, просять повідомляти за номером:(Сергій).