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У луцькому «Бім-Бомі» горить квартира. ФОТО. ОНОВЛЕНО

У луцькому «Бім-Бомі» горить квартира. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку в будинку на Театральному майдані, який місцеві "охрестили" "Бім-Бомом" горить квартира на другому поверсі.

Про це повідомили очевидці пожежі.

Відомо, що загоряння сталося надвечір 2 серпня у будинку, що на вулиці Лесі Українки.

Наразі на місці події працюють дві машини рятувальників, а також медики. Про причини та наслідки загоряння поки невідомо.

Станом на 20:30 пожежу ліквідували. Загасили також речі, які викинули із приміщення, що загорілося.

За словами очевидців, з квартири винесли бабусю, яку забрала "швидка".

Деталі - згодом.

У луцькому «Бім-Бомі» горить квартира. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У луцькому «Бім-Бомі» горить квартира. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У луцькому «Бім-Бомі» горить квартира. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У луцькому «Бім-Бомі» горить квартира. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У луцькому «Бім-Бомі» горить квартира. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У луцькому «Бім-Бомі» горить квартира. ФОТО. ОНОВЛЕНО



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Теги: пожежа, Луцьк
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