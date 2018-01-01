У луцькому «Бім-Бомі» горить квартира. ФОТО. ОНОВЛЕНО

У Луцьку в будинку на Театральному майдані, який місцеві "охрестили" "Бім-Бомом" горить квартира на другому поверсі.Про це повідомили очевидці пожежі.Відомо, що загоряння сталося надвечір 2 серпня у будинку, що на вулиці Лесі Українки.Наразі на місці події працюють дві машини рятувальників, а також медики. Про причини та наслідки загоряння поки невідомо.Станом на 20:30 пожежу ліквідували. Загасили також речі, які викинули із приміщення, що загорілося.За словами очевидців, з квартири винесли бабусю, яку забрала "швидка".Деталі - згодом.