У луцькому «Бім-Бомі» горить квартира. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 20:27
У Луцьку в будинку на Театральному майдані, який місцеві "охрестили" "Бім-Бомом" горить квартира на другому поверсі.
Про це повідомили очевидці пожежі.
Відомо, що загоряння сталося надвечір 2 серпня у будинку, що на вулиці Лесі Українки.
Наразі на місці події працюють дві машини рятувальників, а також медики. Про причини та наслідки загоряння поки невідомо.
Станом на 20:30 пожежу ліквідували. Загасили також речі, які викинули із приміщення, що загорілося.
За словами очевидців, з квартири винесли бабусю, яку забрала "швидка".
Деталі - згодом.
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Про це повідомили очевидці пожежі.
Відомо, що загоряння сталося надвечір 2 серпня у будинку, що на вулиці Лесі Українки.
Наразі на місці події працюють дві машини рятувальників, а також медики. Про причини та наслідки загоряння поки невідомо.
Станом на 20:30 пожежу ліквідували. Загасили також речі, які викинули із приміщення, що загорілося.
За словами очевидців, з квартири винесли бабусю, яку забрала "швидка".
Деталі - згодом.
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