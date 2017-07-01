Діти загиблих воїнів отримали вишивані подарунки. ФОТО





3 серпня У Луцьку відбувся благодійний захід на підтримку дітей загиблих учасників АТО та дітей осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО.



Участь у заході взяли голова облдержадміністрації Олександр Савченко та його заступник Світлана Мишковець.



Так, швейне підприємство «Фабрика моди «Лілус» та ПАТ «Едельвіка» запропонували 309 класичних костюмів для хлопчиків та 226 вишиванок для дівчаток.



У п'ятницю, 3 серпня, голова райдержадміністрації Ігор Ярмольський та його заступник Інна Бас вручили 13 шкільних форм для хлопчиків із числа сімей учасників АТО.





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