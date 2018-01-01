Омбудсмен показала фото побоїв дітей у волинському притулку. ВІДЕО
Сьогодні, 16:25
Уповноважена з прав людини Людмила Денисенко провела прес-конференцію.
Прямий ефір вівся з її сторінки у Facebook.
Нагадаємо, про інцидент стало відомо 2 серпня.
Вона зазначила, що 2 липня їй зателефонувала одна із працівниць притулку. Коли інспектори незаплановано приїхали на перевірку дитбудинку, ця працівниця сказала: "Є така інформація, що тут б'ють дітей".
Тоді діти почали розкриватися і підтверджувати це, що, дійсно, таке відбувається, та показувати синці», - розповіла омбудсмен.
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Вона показала фотографії побоїв журналістам.
Також вона нагадала, що 30 липня із притулку доносилися крики. Сусіди почули їх та зателефонували у поліцію. Але черговий їх не впустив всередину.
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Прямий ефір вівся з її сторінки у Facebook.
Нагадаємо, про інцидент стало відомо 2 серпня.
Вона зазначила, що 2 липня їй зателефонувала одна із працівниць притулку. Коли інспектори незаплановано приїхали на перевірку дитбудинку, ця працівниця сказала: "Є така інформація, що тут б'ють дітей".
Тоді діти почали розкриватися і підтверджувати це, що, дійсно, таке відбувається, та показувати синці», - розповіла омбудсмен.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «За цю тему взагалі не хочу розмовляти», – директор притулку в Рожищі щодо сексуальних домагань
Вона показала фотографії побоїв журналістам.
Також вона нагадала, що 30 липня із притулку доносилися крики. Сусіди почули їх та зателефонували у поліцію. Але черговий їх не впустив всередину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Людмила Денісова - пишіть правильно, вельминешановні роззяви.
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