Омбудсмен показала фото побоїв дітей у волинському притулку. ВІДЕО

Уповноважена з прав людинипровела прес-конференцію.Прямий ефір вівся з її сторінки у Facebook.Нагадаємо, проВона зазначила, що 2 липня їй зателефонувала одна із працівниць притулку. Коли інспектори незаплановано приїхали на перевірку дитбудинку, ця працівниця сказала: "Є така інформація, що тут б'ють дітей".Тоді діти почали розкриватися і підтверджувати це, що, дійсно, таке відбувається, та показувати синці», - розповіла омбудсмен.Вона показала фотографії побоїв журналістам.Також вона нагадала, що 30 липня із притулку доносилися крики. Сусіди почули їх та зателефонували у поліцію.