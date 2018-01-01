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Омбудсмен показала фото побоїв дітей у волинському притулку. ВІДЕО

Омбудсмен показала фото побоїв дітей у волинському притулку. ВІДЕО
Уповноважена з прав людини Людмила Денисенко провела прес-конференцію.

Прямий ефір вівся з її сторінки у Facebook.

Нагадаємо, про інцидент стало відомо 2 серпня.

Вона зазначила, що 2 липня їй зателефонувала одна із працівниць притулку. Коли інспектори незаплановано приїхали на перевірку дитбудинку, ця працівниця сказала: "Є така інформація, що тут б'ють дітей".

Тоді діти почали розкриватися і підтверджувати це, що, дійсно, таке відбувається, та показувати синці», - розповіла омбудсмен.

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Вона показала фотографії побоїв журналістам.

Також вона нагадала, що 30 липня із притулку доносилися крики. Сусіди почули їх та зателефонували у поліцію. Але черговий їх не впустив всередину.


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Теги: побиття, дитина, Рожище, скандал, домагання, Волинь, Денісова
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Коментарі 1
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Людмила Денісова - пишіть правильно, вельминешановні роззяви.
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