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У центрі Луцька – подвійна аварія. ФОТО

У центрі Луцька – подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку, поблизу Театрального майдану, зіткнулися три автомобілі.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Зазначають, що зіткнулися Chevrolet, Mitsubishi та Renault Scenic.

На місці події працюють два екіпажі патрульних поліцейських.

На щастя, ніхто не постраждав.

Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.
У центрі Луцька – подвійна аварія. ФОТО
У центрі Луцька – подвійна аварія. ФОТО
У центрі Луцька – подвійна аварія. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, Луцьк, центр
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Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
То потрійна ДТП значить.
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A de wichni swidku : taksustu i minyalu? Tobto - bombulu i barugi???
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