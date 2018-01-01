У центрі Луцька – подвійна аварія. ФОТО
Сьогодні, 17:00
У Луцьку, поблизу Театрального майдану, зіткнулися три автомобілі.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Зазначають, що зіткнулися Chevrolet, Mitsubishi та Renault Scenic.
На місці події працюють два екіпажі патрульних поліцейських.
На щастя, ніхто не постраждав.
Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Зазначають, що зіткнулися Chevrolet, Mitsubishi та Renault Scenic.
На місці події працюють два екіпажі патрульних поліцейських.
На щастя, ніхто не постраждав.
Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
То потрійна ДТП значить.
A de wichni swidku : taksustu i minyalu? Tobto - bombulu i barugi???
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