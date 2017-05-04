вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Фіскали викрили на Волині оборудку на 330 мільйонів

Фіскали викрили на Волині оборудку на 330 мільйонів
Податківці викрили на Волині злочинну схему, за допомогою якої імпортер транспортних засобів ухилився від сплати 330 мільйонів гривень ПДВ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

Працівники податкової міліції Офісу великих платників податків провели слідчі дії в офісних приміщеннях підприємства, що здійснює масове транспортування автомобілів на митну територію України.

Фіскали встановили, що посадові особи підприємства-імпортера транспортних засобів протягом 2017-2018 років під час розмитнення та реалізації транспортних засобів провели ряд фіктивних господарських операцій, унаслідок чого ухилилися від сплати понад 330 мільйонів гривень податку на додану вартість.

За результатами проведених обшуків виявлено юридичні справи, первинні фінансово-господарські документи підприємств-імпортерів і підприємств-експортерів, які укладали фіктивні договори, а також документи і печатки з ознаками знищення, транзитні номерні знаки автотранспортних засобів, паспортні дані та візи перевізників автотранспортних засобів.

Вилучено речові докази, що підтверджують злочинну діяльність фігурантів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: оборудки, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Другий шанс на життя: як у Луцьку оперують на відкритому серці. ФОТО 18+
Поки хлопці згадують загиблих, воно лупашить селфачі, – кіборг про Волянюка на урочистостях десантників
Вихованці дитбудинку на Волині заявляють про сексуальні домагання від керівництва
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку водій на Opel збив 8-річного велосипедиста і втік
Сьогодні, 22:17
«Бандерштат» іде на рекорд: фест уже відвідали 6 тисяч осіб
Сьогодні, 21:40
Фіскали викрили на Волині оборудку на 330 мільйонів
Сьогодні, 21:31
На Стрілецькій у Луцьку не розминулися легковики. ФОТО
Сьогодні, 21:03
«Діти наших Героїв»: у «ПортСity» відбудеться з'їзд дітей волинських атовців
Сьогодні, 20:54
Схожі новини
На Волині розслідують можливі оборудки у галузі освіти На Волині розслідують можливі оборудки у галузі освіти
24 травень, 02:48
Поліція розслідує махінації на волинській шахті Поліція розслідує махінації на волинській шахті
04 травень, 2017, 13:25
На Волинь везуть крадений ліс із сусідньої області На Волинь везуть крадений ліс із сусідньої області
28 квітень, 2017, 12:45
Суд арештував особові рахунки 400 волинських шахтарів Суд арештував особові рахунки 400 волинських шахтарів
25 квітень, 2017, 16:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку водій на Opel збив 8-річного велосипедиста і втік
Сьогодні, 22:17
 0
«Бандерштат» іде на рекорд: фест уже відвідали 6 тисяч осіб
Сьогодні, 21:40
 0
Фіскали викрили на Волині оборудку на 330 мільйонів
Сьогодні, 21:31
 0
По різні боки барикад: «за» і «проти» у скандалі навколо притулку на Волині
Сьогодні, 21:24
 0
На Стрілецькій у Луцьку не розминулися легковики. ФОТО
Сьогодні, 21:03
 0
Медіа
відео
1/8