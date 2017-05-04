Фіскали викрили на Волині оборудку на 330 мільйонів





Про це інформує



Працівники податкової міліції Офісу великих платників податків провели слідчі дії в офісних приміщеннях підприємства, що здійснює масове транспортування автомобілів на митну територію України.



Фіскали встановили, що посадові особи підприємства-імпортера транспортних засобів протягом 2017-2018 років під час розмитнення та реалізації транспортних засобів провели ряд фіктивних господарських операцій, унаслідок чого ухилилися від сплати понад 330 мільйонів гривень податку на додану вартість.



За результатами проведених обшуків виявлено юридичні справи, первинні фінансово-господарські документи підприємств-імпортерів і підприємств-експортерів, які укладали фіктивні договори, а також документи і печатки з ознаками знищення, транзитні номерні знаки автотранспортних засобів, паспортні дані та візи перевізників автотранспортних засобів.



Вилучено речові докази, що підтверджують злочинну діяльність фігурантів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Податківці викрили на Волині злочинну схему, за допомогою якої імпортер транспортних засобів ухилився від сплати 330 мільйонів гривень ПДВ.Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.Працівники податкової міліції Офісу великих платників податків провели слідчі дії в офісних приміщеннях підприємства, що здійснює масове транспортування автомобілів на митну територію України.Фіскали встановили, що посадові особи підприємства-імпортера транспортних засобів протягом 2017-2018 років під час розмитнення та реалізації транспортних засобів провели ряд фіктивних господарських операцій, унаслідок чого ухилилися від сплати понад 330 мільйонів гривень податку на додану вартість.За результатами проведених обшуків виявлено юридичні справи, первинні фінансово-господарські документи підприємств-імпортерів і підприємств-експортерів, які укладали фіктивні договори, а також документи і печатки з ознаками знищення, транзитні номерні знаки автотранспортних засобів, паспортні дані та візи перевізників автотранспортних засобів.Вилучено речові докази, що підтверджують злочинну діяльність фігурантів.

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