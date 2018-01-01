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«Бляхар» ледь не збив дитину на візку: подробиці ДТП у Луцьку

«Бляхар» ледь не збив дитину на візку: подробиці ДТП у Луцьку
У Луцьку на Стрілецькій водій Citroen Accent на єврономерах побив машину із салону. У ДТП ледь не постраждала дитина на візку.

Про це повідомляє Район. Луцьк.

Водійка Hyundai сірого кольору рухалась у напрямку Вишкова. За словами очевидця аварії, машина повернула в двір Стрілецької, 31. За нею їхав Citroen Accent білого кольору «на бляхах», який не побачив повороту.

Він їхав позаду на великій швидкості і під час повороту врізався в Hyundai.

Водійка Hyundai, яка блискавично зорієнтувалася і врятувала життя пішоходів, у розпачі, адже її машина нова зі салону



Вона вирулила за декілька сантиметрів від мами з візочком.

Таким чином ДТП обійшлася без потерпілих.

У «Hyundai пом'яті двері заднього сидіння з лівої сторони, а в Citroen Accent – пом'яте ліве крило.


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Теги: ДТП, Луцьк
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Коментарі 2
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Який бляхар параноїки це тоанзитні німецькі номера на яких машина перетинає кордон для розмитнення та постановки га укр.облік в МРЕО.
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Народ це транзитні номери
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