вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лісівники встановили екозупинку в селі на Волині

Лісівники встановили екозупинку в селі на Волині
У селі Лишнівка Маневицького району лісівники нещодавно встановили нову дерев’яну зупинку.

Про це повідомляє прес-служба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Ідея спорудити зупинку саме тут виникла під час зустрічі лісівників із місцевою громадою. Люди звернулися із проханням встановити зупинку там, де досить довго було просто місце з табличкою.

А таких, хто за будь-якої погоди змушений очікувати транспорт у Лишнівці – чимало. Багато місцевих жителів працюють або ж навчаються (у Лишнівці дев’ятирічна школа) в Маневичах чи Прилісному – центрі об’єднаної громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лісівники, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Другий шанс на життя: як у Луцьку оперують на відкритому серці. ФОТО 18+
Поки хлопці згадують загиблих, воно лупашить селфачі, – кіборг про Волянюка на урочистостях десантників
Вихованці дитбудинку на Волині заявляють про сексуальні домагання від керівництва
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На березі Стиру на час «Бандерштату» працює додатковий рятувальний пост
Сьогодні, 08:02
Лісівники встановили екозупинку в селі на Волині
Сьогодні, 06:59
ОТГ створено у всіх районах Волині, - експерт
Сьогодні, 05:50
На вихідних на Волині похолодає. ВІДЕО
Сьогодні, 05:08
В Україні відкрили 2 заводи з виробництва вертольотів. ВІДЕО
Сьогодні, 03:49
Схожі новини
Шацькі лісівники оновили стадіон на Волині. ФОТО Шацькі лісівники оновили стадіон на Волині. ФОТО
03 серпень, 11:50
Волинські лісівники внесли більше 150 мільйонів гривень до бюджету країни за півроку Волинські лісівники внесли більше 150 мільйонів гривень до бюджету країни за півроку
26 липень, 12:00
Як волинські лісівники дбають про майбутній ліс. ВІДЕО Як волинські лісівники дбають про майбутній ліс. ВІДЕО
12 липень, 19:24
На Волині лісівники змагаються за кубок з футболу. ФОТО На Волині лісівники змагаються за кубок з футболу. ФОТО
26 червень, 08:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На березі Стиру на час «Бандерштату» працює додатковий рятувальний пост
Сьогодні, 08:02
 0
Лісівники встановили екозупинку в селі на Волині
Сьогодні, 06:59
 0
ОТГ створено у всіх районах Волині, - експерт
Сьогодні, 05:50
 0
На вихідних на Волині похолодає. ВІДЕО
Сьогодні, 05:08
 0
В Україні відкрили 2 заводи з виробництва вертольотів. ВІДЕО
Сьогодні, 03:49
 0
Медіа
відео
1/8