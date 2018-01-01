Лісівники встановили екозупинку в селі на Волині

У селі Лишнівка Маневицького району лісівники нещодавно встановили нову дерев’яну зупинку.Про це повідомляє прес-служба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.Ідея спорудити зупинку саме тут виникла під час зустрічі лісівників із місцевою громадою. Люди звернулися із проханням встановити зупинку там, де досить довго було просто місце з табличкою.А таких, хто за будь-якої погоди змушений очікувати транспорт у Лишнівці – чимало. Багато місцевих жителів працюють або ж навчаються (у Лишнівці дев’ятирічна школа) в Маневичах чи Прилісному – центрі об’єднаної громади.