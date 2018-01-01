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Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО

Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Суботній ранок видався незвично жвавим для Луцька - вулиці міста заповнюють фестивальники, які вчора ввечері наповну відривалися на "Бандерштаті". Тим часом на території наметового містчека вже добряче припікає сонце.

Фестивальники починають свій день: хтось тільки прокидається, хтось вже наводить красу, аби гарним вийти "в люди", а треті, незважаючи на палюче сонце, розпалюють вогні, на яких киплять казанки чи смажиться шашлик.
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО

Для особливо лінивих, або ж навпаки, затятих гурманів, поруч працюють намети, де можна смачно поїсти.
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО

Тих, хто спить, вже, напевне, не лишилося - понад годину на сцені "чекаються" гурти перед виступами. Тому аби врятуватися від спеки, фестивальники "перекочовують" через річку та лишаються тусуватися в затінку дерев центрального парку.
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО

На місці для купання - справжній аншлаг. "Бандерштатівці" вже оцінили прохолодні хвилі Стиру та затінок на березі, тому тут постійно купається та засмагає багато людей.
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО

Поруч для любителів активного відпочинку організували оренду байдарок, а трохи далі - велопрокат. Судячи з одинокого велосипеда, який ще можна орендувати, сервіс користується популярністю.
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО

На фестивальному полі розгорілися спортивні баталії - тут змагаються кращі волейболісти-любителі. Трохи далі монтують площу, де згодом будуть бої.
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО

Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО

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Теги: Бандерштат, наметове містечко, фестиваль
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