Покарали неповнолітнього з Волині, який напідпитку встромив ніж в живіт односельця

У травні цього року в селі Обенижі Турійського району 17-річний хлопець встромив ніж у 22-річного чоловіка і втік. За цей вчинок він отримав 5 років умовно.Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду.Під час конфлікту поблизу кафе "Закусочна" села Обенижі 17-річний юнак напідпитку всромив куханний ніж у живіт 22-річного односельця. Тож останнього госпіталізували.Правопорушник же із місця пригоди втік. Відомо, що він учень Оваднівського професійного ліцею та є уродженцем села Волиця Турійського району.Суд призначив йому покарання у виді позбавлення волі на 5 років. Щоправда, хлопця звільнять від відбування покарання, якщо він протягом 2 років не вчинить нового злочину.На підставі ст. ст. 75, 76, 104 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 2 (два) роки, не вчинить нового злочину