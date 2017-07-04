Покарали неповнолітнього з Волині, який напідпитку встромив ніж в живіт односельця
Сьогодні, 15:01
У травні цього року в селі Обенижі Турійського району 17-річний хлопець встромив ніж у 22-річного чоловіка і втік. За цей вчинок він отримав 5 років умовно.
Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду.
Під час конфлікту поблизу кафе "Закусочна" села Обенижі 17-річний юнак напідпитку всромив куханний ніж у живіт 22-річного односельця. Тож останнього госпіталізували.
Правопорушник же із місця пригоди втік. Відомо, що він учень Оваднівського професійного ліцею та є уродженцем села Волиця Турійського району.
Суд призначив йому покарання у виді позбавлення волі на 5 років. Щоправда, хлопця звільнять від відбування покарання, якщо він протягом 2 років не вчинить нового злочину.
На підставі ст. ст. 75, 76, 104 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 2 (два) роки, не вчинить нового злочину
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Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду.
Під час конфлікту поблизу кафе "Закусочна" села Обенижі 17-річний юнак напідпитку всромив куханний ніж у живіт 22-річного односельця. Тож останнього госпіталізували.
Правопорушник же із місця пригоди втік. Відомо, що він учень Оваднівського професійного ліцею та є уродженцем села Волиця Турійського району.
Суд призначив йому покарання у виді позбавлення волі на 5 років. Щоправда, хлопця звільнять від відбування покарання, якщо він протягом 2 років не вчинить нового злочину.
На підставі ст. ст. 75, 76, 104 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 2 (два) роки, не вчинить нового злочину
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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