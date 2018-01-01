Макс Кідрук у Луцьку розповів про свій новий роман

Відомий український письменник Макс Кідрук у Луцьку привідкрив завісу таємничості над своїм новим романом «Де немає Бога», який побачить світ восени.Письменник 3 серпня провів гутірку на фестивалі «Бандерштат».Автор зауважив, що радий вже вкотре бути на фесті. Розповідь письменник розпочав із того, що нещодавно в себе в соцмережі опублікував макет обкладинки майбутньої книги – там зображений літак, що розбився. Однак сама книга – не про це.«Нова історія - це не буде фантастика чи містика, це буде абсолютно реалістична історія, і навіть більше – вона не про виживання», - розповів Кідрук. Літак на обкладинці – єдине, що об’єднує героїв історій, які описані у книзі.«Там будуть різні історії. Одна про українку, яка мандрує із величезною сумою грошей, яка захована в білизні, бо вона значно перевищує дозволену для перевезення суму, і яка ігнорує дзвінки чоловіка», розповів письменник. Інша історія -про пілота-росіянина, який боїться літати, третя - про папського кардинала, який іде у країну, де навіть немає католицької церкви тощо .Там також буде історія про гравця американської національної футбольної ліги, життя якого цілковито зламалося після одного неправильного кидка. Тож об’єднує цих всіх героїв рейс, на який вони разом потрапили.«Я історією страшенно задоволений. Я не так часто кажу це про свої книги, це мабуть найперша з моїх історій, яку дописавши, почитавши під час редагування кількадесят разів, я не втрачаю цієї ейфорії, яку я мав, коли писав її», - поділився автор.Ще він відповів на питання, яке найчастіше йому ставили у соціальних мережах – чи буде роман антирелігійним.«Роман не є контрелігійним. Там не буде критики релігії, натомість буде дещо інше. Цей роман є свідченням еволюції мого ставлення до релігії протягом останніх років», - додав письменник.Книгу презентуватимуть у рамках туру «101 місто ДНБ». Кідрук анонсував, що на зустрічах у рамках туру розповідатиме цікаві речі – наприклад, про особливості американського футболу, еволюційне походження моралі тощо. Розклад туру оприлюднять у соцмережі 7 серпня. Кідрук закликав гостей фестивалю відвідували зустрічі у рідних містах.