Рекордний «Бандерштат»: повідомили, скільки гостей побувало на фестивалі





Про це інформує прес-служба фестивалю.



Таким чином, протягом 3-5 серпня фестивальну територію відвідало понад 14 тисяч людей. Це стало абсолютним рекордом за усі 12 років проведення дійства.



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Нагадаємо, станом на вчора організатори фіксували 9,5 тисяч гостей.

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