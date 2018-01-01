Рекордний «Бандерштат»: повідомили, скільки гостей побувало на фестивалі
Сьогодні, 22:46
За три дні фестиваль "Бандерштат-2018", фінальні акорди якого саме лунають зі сцени, відвідала рекордна кількість гостей.
Про це інформує прес-служба фестивалю.
Таким чином, протягом 3-5 серпня фестивальну територію відвідало понад 14 тисяч людей. Це стало абсолютним рекордом за усі 12 років проведення дійства.
ЧИТАТИ ЩЕ: У Луцьку стартував «Бандерштат 2018». ФОТОРЕПОРТАЖ
Нагадаємо, станом на вчора організатори фіксували 9,5 тисяч гостей.
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Про це інформує прес-служба фестивалю.
Таким чином, протягом 3-5 серпня фестивальну територію відвідало понад 14 тисяч людей. Це стало абсолютним рекордом за усі 12 років проведення дійства.
ЧИТАТИ ЩЕ: У Луцьку стартував «Бандерштат 2018». ФОТОРЕПОРТАЖ
Нагадаємо, станом на вчора організатори фіксували 9,5 тисяч гостей.
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