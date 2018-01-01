Спокійніше, ніж минулоріч: розповіли, чи траплялися на «Бандерштаті» інциденти

«Бандерштат-2018», попри рекордну кількість гостей фестивалю, пройшов спокійніше ніж минулорічний фестиваль.Про це прозповів представник Громадського формування "Самооборона Волині"«Загалом все було спокійно. Якщо порівнювати із минулим роком, все було тихо, без особливих інцидентів», – зауважив самооборонівець.За його словами, із інцидентів, які трапилися - одиничні спроби пронесення спиртного. Самооборонівці отримували повідомлення про те, що алкоголь можуть підвезти у певних автівках, тож було кілька випадків, коли ця інформація підтвердилася. Напої конфіскували.«Бійок не було. Було кілька нетверезих осіб, але знову ж таки, менше, ніж минулого року», - додав Гетьман. Таких фестивальників, як і тих, хто розгулював територією без браслета вивели з території. Окрім того. деякі умільці додумалися в одному місці розкрутити паркан, аби проникнути на територію. Однак їх оперативно виявили.У головному управлінні нацполіції на Волині прокоментували, що до охорони публічної безпеки залучили 14 правоохоронців, які працювали безпосередньо на території «Бандерштату» та прилеглих територіях.За словами поліцейських, дійство відбулося більш-менш спокійно, скарги надходили лише на лінію «102» від мешканців прилеглих територій, і стосувалися вони порушення режиму тиші.Крім «Самооборони Волині» та поліції, за порядком на території слідкували активісти «С14».