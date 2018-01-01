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Як біля Луцька воювали «упівці». ФОТО

Як біля Луцька воювали «упівці». ФОТО
У рамках фестивалю "Бандерштат-2018" гості мали змогу побачити цікаву історичну реконструкцію - тут "воїни УПА" звільняли свою зв'язкову та зійшлися у бою з "підрозділом НКВС".

Реконструкція відбулася 5 серпня.

За сюжетом, переодягнені в "НКВД-истів" реконструктори захопили зв'язкову УПА. Тож один із "упівців" передягнувся у форму ворога і на німецькому мотициклі рушив у їх лігво. Він обманом забрав полонену, але згодом "НКВД-исти" кинулися навздогін. Тут і зав'язався бій.

Як біля Луцька воювали «упівці». ФОТО
Як біля Луцька воювали «упівці». ФОТО

Реконструктори зробили відтворення бою дуже видовищним, закинувши на поле димові шашки. Зрештою, "повстанці" перемогли ворога, тож далі глядачі охоче фотографувалися із колоритними героями.
Як біля Луцька воювали «упівці». ФОТО
Як біля Луцька воювали «упівці». ФОТО
Як біля Луцька воювали «упівці». ФОТО
Як біля Луцька воювали «упівці». ФОТО
Як біля Луцька воювали «упівці». ФОТО
Як біля Луцька воювали «упівці». ФОТО
Як біля Луцька воювали «упівці». ФОТО
Як біля Луцька воювали «упівці». ФОТО
Як біля Луцька воювали «упівці». ФОТО
Як біля Луцька воювали «упівці». ФОТО
Як біля Луцька воювали «упівці». ФОТО
Як біля Луцька воювали «упівці». ФОТО

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Теги: реконструкція, УПА, фестиваль
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