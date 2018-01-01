Як біля Луцька воювали «упівці». ФОТО

У рамках фестивалю "Бандерштат-2018" гості мали змогу побачити цікаву історичну реконструкцію - тут "воїни УПА" звільняли свою зв'язкову та зійшлися у бою з "підрозділом НКВС".Реконструкція відбулася 5 серпня.За сюжетом, переодягнені в "НКВД-истів" реконструктори захопили зв'язкову УПА. Тож один із "упівців" передягнувся у форму ворога і на німецькому мотициклі рушив у їх лігво. Він обманом забрав полонену, але згодом "НКВД-исти" кинулися навздогін. Тут і зав'язався бій.Реконструктори зробили відтворення бою дуже видовищним, закинувши на поле димові шашки. Зрештою, "повстанці" перемогли ворога, тож далі глядачі охоче фотографувалися із колоритними героями.